Les parents de Marta del Castillo donneront l’appartement de León XIII à Carcaño s’il dit où se trouve le corps

19/12/2021

Le à 22:52 CET

MC

Les parents de Marta del Castillo ils ne peuvent plus. Cela fait plus d’une décennie que sa fille, alors âgée de 17 ans, a disparu donnant le signal de départ à une myriade de versions opposées par les personnes impliquées. En prison, un seul condamné pour le meurtre : Miguel Carcaño.

Pendant toutes ces années, le jeune Léon XIII est venu donner jusqu’à sept versions de ce qui s’est passé cette nuit-là avec le mineur à la maison. Le dernier, celui qui prend le plus de poids. Il y a dit que c’était son frère aîné, Francisco Javier Delgado, celui qui a frappé à mort la jeune femme avec cinq crosses de fusil et s’est débarrassé du corps. Tout cela parce que Marta a découvert une arnaque bancaire par les deux frères pour payer l’appartement dans lequel ils résidaient. C’est la version qu’Antonio del Castillo considère comme bonne.

Par conséquent, la famille désespérée a offert à Carcaño la possibilité de recevoir l’appartement où le crime a eu lieu en cadeau s’il avoue où se trouve le corps de Marta.

Selon le journal ABC, les parents de Marta auraient acheté cette maison après qu’elle n’ait eu aucun débouché sur le marché pendant plusieurs années car elle était connue pour le lieu où a eu lieu le meurtre tragique du jeune sévillan.

Ainsi, Antonio del Castillo pense que ce n’est pas Carcaño qui a commis le crime. « Le plus logique c’est que c’était son frère, parce que depuis le début Miguel a caché et couvert quelqu’un « , a-t-il commenté à plusieurs reprises. »Je ne pense pas avoir eu l’intention de le faire, je pense que c’est arrivé à un moment où ma fille n’était pas censée être là, une bagarre entre frères et sœurs», a-t-il assuré. Il a donc décidé d’adresser une lettre au jeune condamné avec son offre : lui donner la fameuse maison.