Les parents de Miya Marcano Sue Arden Villas Apartments

Miya MarcanoSes parents demandent justice pour sa mort, mais maintenant que l’homme qui l’aurait assassinée est lui-même mort, ils s’en prennent à son employeur.

Dans une action en justice déposée lundi, ils ont affirmé que les appartements Arden Villas avaient fait preuve de négligence dans la gestion des problèmes de sécurité et qu’ils n’avaient pas réagi à sa disparition.

« A aucun moment pendant la recherche de Miya n’a [Arden Villas manager Jessica Decker] ou l’un des accusés tente de contacter les parents de Miya », ont-ils écrit. « Si Decker avait fait un effort pour confirmer immédiatement si quelqu’un était entré dans l’appartement de Miya, elle aurait pu être retrouvée vivante. »

Comme indiqué précédemment, Marcano, locataire et employée de bureau du complexe d’appartements, a disparu après son quart de travail le 24 septembre. Les députés du comté d’Orange ont obtenu un mandat d’arrêt pour cambriolage contre son collègue, l’homme d’entretien. Armando Manuel Caballero, 27 ans, parce qu’il a utilisé un porte-clés pour entrer dans son appartement, a déclaré le shérif Jean Mina.

Le shérif a déclaré que Caballero avait déjà exprimé un intérêt romantique envers Marcano, mais le jeune de 19 ans a refusé à plusieurs reprises ces ouvertures.

Les autorités du comté voisin de Seminole ont déclaré que les agents d’entretien des appartements du Sabal Club ont trouvé Caballero pendu le 27 septembre dans un garage utilisé pour stocker de la peinture dans ce que les autorités ont décrit comme un suicide apparent.

Les enquêteurs ont annoncé avoir trouvé Marcano mort le samedi suivant près des appartements Tymber Skan, où vivait Caballero. Sa bouche était liée avec du ruban adhésif en toile noir et elle était également attachée aux mains et aux pieds, a déclaré le shérif.

Les autorités pensent que Caballero est entré par effraction dans l’appartement de Marcano, l’a tuée, a caché son corps et s’est ensuite suicidé. La nature du meurtre a irrité les résidents d’Arden Villas, qui ont déclaré avoir des inquiétudes quant à la sécurité des locaux.

« Nous ne savons pas qui entre dans nos appartements ou qui a accès à nos appartements à un moment donné. Eryn Rutherford a déclaré WESH dans un rapport du 5 octobre.

Selon le procès, la famille de Marcano a réalisé que quelque chose n’allait pas lorsqu’ils ont découvert qu’elle n’était pas sur son vol pour Fort Lauderdale. Elle avait prévu de visiter la ville pour le carnaval annuel de Miami avec eux.

« Marcano avait assisté au carnaval de Miami avec sa famille depuis qu’elle était une jeune fille, et elle ne manquerait jamais l’événement familial », ont-ils écrit.

Le dernier SMS envoyé par Marcano était un message à son père.

« Je t’aime aussi », a-t-elle écrit dans un texte cadencé à 17h06. C’était à peu près au moment où les députés ont déclaré qu’elle avait disparu.

Selon le procès, la famille a appelé le numéro d’urgence d’Arden Villas lorsqu’elle n’a pas pu contacter Marcano plus tard dans la nuit, mais elle n’a jamais reçu de retour d’appel de l’entreprise et elle a appris que le téléphone ne fonctionnait même pas.

Les plaignants affirment que le complexe d’appartements avait un schéma de sécurité laxiste et que ces problèmes, notamment le manque de caméras, de politiques et de procédures, ont permis à Caballero de laisser le complexe sans être détecté.

La gestion complexe a laissé Marcano dans l’ignorance du fait que Caballero avait des antécédents criminels, des antécédents de harcèlement de femmes et qu’il pourrait avoir un accès sans surveillance à son appartement, selon le procès. Elle était « extrêmement mal à l’aise » à l’idée de susciter l’intérêt de l’homme beaucoup plus âgé, selon la plainte. Elle avait également exprimé ses inquiétudes aux employés concernant la sécurité du complexe, et ses parents craignaient que Decker ne prenne pas très au sérieux les préoccupations des employés et des locataires en matière de sécurité, selon le procès.

« La direction des Arden Villas avait la réputation d’ignorer les plaintes formulées par les locataires et les employés », ont-ils écrit.

Les appartements Arden Villas et la société mère The Preiss Company n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Law&Crime.

Par l’intermédiaire d’un avocat, la famille de Marcano a également exprimé sa frustration envers le bureau du shérif et a critiqué l’enquête. Ils ont contesté le rapport de police fortement expurgé et ont déclaré qu’un adjoint avait laissé passer l’opportunité d’arrêter Caballero alors qu’il en avait l’occasion et les preuves.

Mina a déclaré que les autorités n’avaient pas de motif probable pour arrêter immédiatement Caballero.

« Je comprends que cette famille a traversé une douleur et une perte inimaginables », a-t-il déclaré dans un rapport du 8 octobre de la WFLA.

[Images via Orange County Sheriff’s Office]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]