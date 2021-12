Les parents demandent une conciliation si la rentrée est retardée

29/12/2021 à 21:06 CET

L’association Family Watch s’est interrogée comment les parents qui doivent travailler en personne se réconcilieront si le retour à l’école après les vacances de Noël en raison de l’augmentation des infections par le covid-19.

« Le retour à l’école après les vacances de Noël est indispensable à de nombreuses reprises car les familles n’ont pas de mécanisme qui permet vraiment et assurer la conciliation et télétravail. Cela dans les cas où la façon de travailler peut se faire à distance. Mais dans bien d’autres cas, les mères et les pères n’ont d’autre choix que de reprendre leur travail, et donc, dans l’hypothèse que les enfants n’ont pas l’école : que vont-ils faire d’eux ? » Family Watch dans des déclarations à EP.

Pour cette association familiale, cette pandémie a montré « un énorme chaos » lorsqu’il s’agit de « prendre des décisions », avec des « ballons sondes de toutes sortes lancés avec des mesures et contre-mesures qui d’une manière ou d’une autre ont toujours fini par « exploser » en eux-mêmes). : des familles « .

Pour cette raison, depuis The Family Watch, ils demandent « que les familles soient interrogées, afin de évaluer l’impact qu’une mesure de ce type a en eux. « De cette façon, comme ils le soulignent », selon les cas concrets et spécifiques, ils peuvent être aidés afin qu’ils puissent s’occuper de leurs enfants de la manière la plus appropriée, sans négliger leur travail. » .

De son côté, depuis le Forum des familles, ils insistent sur le respect de la liberté des parents, comme ils l’avaient déjà affirmé la semaine avant Noël, lorsque certaines familles ont décidé de ne pas emmener leurs enfants à l’école en raison de l’augmentation des infections.

En tout cas, ils soulignent qu' »il y a un protocole covid dans toutes les classes » et qu’ils sont conscients que « tous les centres éducatifs le suivent de manière professionnelle ».