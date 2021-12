Les parents du comté de Fairfax exigent la démission du conseil scolaire après avoir « doublé » le « porno dans les écoles »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

FALLS CHURCH, Virginie – Les parents se sont réunis jeudi devant la réunion du conseil scolaire du comté de Fairfax, exprimant leur opposition à ce qu’ils appellent la pédophilie et le « pornographie dans les écoles » après que les écoles publiques du comté de Fairfax ont réintroduit deux livres contenant des représentations d’activités sexuelles.

« Ils ont doublé le porno dans les écoles. Ils doivent tous y aller », a déclaré à Fox News Stacy Langton, la mère du comté de Fairfax qui a confronté le conseil scolaire avec des images des livres en septembre. « Qui est en faveur du porno dans les écoles ? »

Les parents ont manifesté devant l’école intermédiaire Luther Jackson, brandissant des pancartes indiquant « Pas de porno dans nos écoles », portant des t-shirts indiquant « Mama Grizzly » et « Papa Grizzly » et tenant des pancartes avec les photos des membres du conseil scolaire avec le texte , « Démissionner FairfaXXX. »

Les parents du comté de Fairfax manifestent devant une réunion du conseil scolaire, tenant des pancartes indiquant « Démission FairfaXXX ». Crédit photo Tyler O’Neil/Fox News Digital. (Tyler O’Neil/Fox News Digital)

Jeudi marque la première réunion du conseil scolaire depuis que la FCPS a réintroduit les livres controversés. « Lawn Boy » de Jonathan Evison comprend de longues sections d’un garçon se remémorant des expériences explicites qu’il a eues à l’âge de 10 ans, et « Gender Queer: A Memoir » de Maia Kobabe comprend des photos d’actes sexuels entre un garçon et un homme.

LES ÉCOLES DU COMTÉ DE FAIRFAX RETABLISSENT DES LIVRES AVEC DES IMAGES EXPLICITES, AFFIRMANT QU’ILS N’INCLUENT PAS LA PEDOPHILIE

Les écoles publiques du comté de Fairfax ont annoncé qu’elles avaient restitué les livres aux bibliothèques après que deux comités – composés de bibliothécaires, d’administrateurs, de parents et d’étudiants – les aient examinés. Les comités ont affirmé que les livres ne sont pas obscènes et ne contiennent pas de pédophilie.

« Nous sommes ici parce que nous ne voulons pas de porno dans les écoles », a déclaré à Fox News Angela Boyer, dont la fille est diplômée d’une école publique de Fairfax, en dehors de la réunion du conseil d’administration. « Nous en avons marre qu’ils essaient de mettre des étiquettes dessus et de l’appeler comme ce n’est pas. Arrêtez de jouer à des jeux de mots sémantiques. C’est ridicule et insultant. »

Les parents du comté de Fairfax manifestent devant une réunion du conseil scolaire. Crédit photo Tyler O’Neil/Fox News Digital. (Tyler O’Neil/Fox News Digital)

« En tant que parent d’enfants qui fréquentent les écoles du comté de Fairfax, peu importe si c’est » Lawn Boy « , du sexe gay, du sexe hétéro, ça ne devrait pas être dans les écoles », a déclaré Justin, père de deux enfants, à Fox News . « Nous n’avons pas besoin de payer des impôts pour des livres à caractère sexuel. »

« Le conseil scolaire laisse tomber nos enfants », a déclaré à Fox News Maria Sherwell, mère de deux enfants dans les écoles FCPS.

« La fréquentation est en baisse, les notes sont en baisse, les enfants sont soumis à des enquêtes sexuelles qui sont complètement hors de propos », a-t-elle déclaré, se référant à une enquête officielle du FCPS posant des questions aux étudiants sur leur vie sexuelle. Elle a déploré « que le porno soit autorisé à l’école, même pour les collégiens ».

DOXXED PARENTS, MEMBRE DU COMITÉ D’ÉQUITÉ RACIALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE FORT WORTH

Julie Perry, professeur d’histoire dans une école publique du comté de Fairfax qui s’est présentée pour un siège à la Chambre des délégués cette année, a déclaré à Fox News qu’elle risquait d’être ostracisée et pire encore en prenant la parole. Elle a affirmé qu’elle « était terrorisée parce qu’elle était républicaine » dans une ancienne école où elle travaillait. Pourtant, elle a dit qu’elle se sentait obligée de protester.

Julie Perry, professeur d’histoire dans une école publique du comté de Fairfax, qui a brigué un siège à la Chambre des délégués cette année. Crédit photo Tyler O’Neil/Fox News Digital (Tyler O’Neil/Fox News Digital)

« La pornographie juvénile est si dangereuse pour l’esprit d’un enfant », a déclaré Perry. « Leurs lobes frontaux ne sont pas encore développés, alors ce qu’ils voient leur reste à l’esprit. »

Lors de la réunion du conseil scolaire, certains élèves et parents se sont prononcés en faveur des livres, arguant qu’ils offrent une représentation importante aux élèves LGBTQ. D’autres parents ont dit que cela ne justifiait pas le « porno » dans les écoles.

Lorsque Langton a parlé, elle a évoqué deux livres supplémentaires, « All Boys Aren’t Blue » de George M. Johnson et « Decelerate Blue » d’Adam Rapp. Elle a déclaré que le premier livre comprend une description d’un garçon de 13 ans sodomisé par son cousin de 18 ans et que l’autre livre comprend des images obscènes d’actes sexuels.

Langton a fait valoir que de tels livres « violent les règlements de la FCC sur l’obscénité », de sorte que les médias ne peuvent pas les proposer, mais le FCPS les autorise dans les bibliothèques.

« Comment se fait-il que ces documents, qui ne peuvent pas être montrés aux États-Unis, deviennent comme par magie légaux lorsque vous entrez dans une bibliothèque scolaire ? » elle a demandé.

Chris Henzel, père de trois enfants, a affirmé que les comités examinant Lawn Boy et Gender Queer étaient constitués « d’enseignants et d’administrateurs qui travaillent pour le conseil scolaire et sur qui on pouvait compter pour donner les réponses qu’ils voulaient ».

Les livres pornographiques auxquels la mère Stacy Langton s’est opposée.

« Vous ne trompez personne avec vos comités d’initiés », a-t-il déclaré.

Asra Nomani, mère et vice-présidente de Parents Defending Education, a déclaré à Fox News que les actions du conseil scolaire avaient aidé le républicain Glenn Youngkin à remporter la course du gouverneur de Virginie le mois dernier.

« Ces douze démocrates ont aidé à élire Glenn Youngkin parce qu’ils nous ont si mal traités », a déclaré Nomani. Malgré cela, elle a ajouté que « les parents révèlent ce soir que nous ne sommes pas une opération politique du jour au lendemain. Nous sommes ici pour rester. Les parents portent des t-shirts ‘Momma Grizzly’ parce que nous sommes féroces. »