Les parents du comté de Loudoun exigent la démission du surintendant suite à des allégations d’agressions sexuelles dans les écoles

Les parents du comté de Loudoun demandent la démission de Scott Ziegler

Les parents du comté de Loudoun et un étudiant exigent que le surintendant Scott Ziegler présente sa démission à la suite d’allégations selon lesquelles un étudiant aurait agressé sexuellement deux étudiantes à des mois d’intervalle, dont l’une dans les toilettes des filles.

ASHBURN, Virginie – Plus de 60 parents, élèves et résidents concernés ont pris la parole lors de la réunion du conseil scolaire du comté de Loudoun mardi soir, beaucoup exigeant la démission du surintendant du comté de Loudoun, Scott Ziegler, à la suite d’allégations selon lesquelles le district scolaire aurait dissimulé deux allégations agressions sexuelles.

Les parents ont assisté à la réunion du conseil scolaire avec des pancartes exhortant Ziegler à démissionner.

« Ce n’est pas la Chine, ce sont les États-Unis d’Amérique, et nous ne serons pas réduits au silence », a déclaré une mère en colère. « Retirez le surintendant immédiatement, puis démissionnez pour votre négligence et votre duplicité. Mettez fin à ce cauchemar ! »

Les parents ont signalé deux agressions sexuelles présumées, dont la première, selon le père de la victime, a eu lieu le 28 mai 2021, racontant au Daily Wire que sa fille de neuvième année avait été agressée dans la salle de bain par un garçon portant une jupe. Elizabeth Lancaster, l’avocate du père de la victime présumée, a déclaré que le garçon était accusé de deux chefs de sodomie forcée, d’un chef de sodomie anale et d’un chef de fellation forcée.

« Nous pouvons confirmer une affaire du 28 mai 2021 qui impliquait une enquête approfondie de 2 mois qui a été menée pour déterminer les faits de l’affaire avant l’arrestation », a déclaré le bureau du shérif à Fox News. « Cette affaire est toujours en instance devant les tribunaux. Le bureau du shérif du comté de Loudoun n’est pas en mesure de fournir des documents relatifs à une affaire pendante. » Le bureau du shérif a confirmé que l’affaire impliquait une agression sexuelle.

Lors d’une réunion du conseil d’administration le 22 juin, Ziegler a déclaré que « l’étudiant ou la personne transgenre prédateur n’existe tout simplement pas » et qu’à sa connaissance, « nous n’avons aucune trace d’agressions survenues dans nos toilettes ».

Le 11 août, le conseil scolaire a voté pour approuver une politique controversée sur les transgenres, 8040, qui oblige les enseignants à appeler les élèves par leurs pronoms préférés et exige des rénovations de salle de bain pour les rendre plus intimes.

Le 6 octobre, dans une autre école, un garçon de 15 ans a été accusé d’agression sexuelle et d’enlèvement d’un camarade de classe, a rapporté le bureau du shérif. Le garçon aurait forcé une victime féminine à entrer dans sa salle de classe vide où il l’aurait tenue contre son gré et l’aurait touchée de manière inappropriée. Les rapports relient les deux agressions, bien que la police n’ait pas confirmé à Fox News qu’elles impliquaient le même étudiant.

« Ces incidents ont été signalés immédiatement au bureau du shérif du comté de Loudoun, et le LCPS a pleinement coopéré aux enquêtes », a déclaré à Fox News un porte-parole de Ziegler. « Toute information relative aux informations sur les étudiants est confidentielle en vertu des lois fédérales et étatiques concernant la confidentialité des étudiants. »

Le porte-parole a refusé de commenter les allégations des parents selon lesquelles Ziegler aurait commis des délits de licenciement. Le bureau du surintendant n’a donné aucune réponse aux demandes de démission de Ziegler.

« La politique 8040 a été soumise à un vote précipité sans considération pour la sécurité de tous les élèves, simplement pour satisfaire un programme libéral – une politique que vous saviez très bien permettrait à nos enfants d’être maltraités à l’intérieur de nos écoles », a déclaré une mère en colère à la réunion du conseil d’école mardi. « Au moins deux jeunes femmes sont récemment victimes d’agressions sexuelles dans nos lycées, dont une dans les toilettes.

« Vos boussoles morales sont brisées! Vous, Dr Ziegler, et notre conseil scolaire – chacun d’entre vous – êtes complice de ces crimes contre nos enfants parce que vous n’avez rien fait à ce sujet, rien », a déclaré la femme.

« Qu’est-ce qui est pire qu’un enfant violé à l’école ? La dissimulation par ceux à qui l’on fait confiance pour la sécurité et le bien-être des enfants », a déclaré une autre mère. « Aujourd’hui, Scott Ziegler doit démissionner pour l’acte déraisonnable de permettre à un violeur présumé de retourner à l’école pour violer à nouveau, et pour cette dissimulation. »

« Nous vous avons mis en garde contre les politiques que vous mettiez en place qui constitueraient un danger pour nos étudiants, et nous l’avons vu se produire », a déclaré un père. « Quand est-ce que cela suffit ? Quand allez-vous changer les politiques pour assurer la sécurité de nos enfants ? »

Katie Young, une élève de 14 ans du district scolaire, a affirmé que « 8040 et de nombreuses politiques proposées ne visent pas à mettre les gens plus à l’aise ou à accepter les autres, mais plutôt à changer la façon dont mes pairs et moi pensons, donc que nous deviendrons la prochaine génération de guerriers de la justice sociale. »

« J’ai 14 ans, le fait que je doive être ici pour défendre mes droits pour ne pas avoir votre programme radical dans la gorge à l’école n’est pas seulement inquiétant, c’est bouleversant », a ajouté Young. « Mes pairs et moi ne sommes pas des outils pour faire avancer votre agenda politique. »

Parents à la réunion du conseil scolaire du comté de Loudoun (Tyler O’Neil, Fox News)

« Ces membres du conseil scolaire étaient au courant du premier incident lors de la réunion du 22 juin. Je suis désolé, ils étaient tous au courant de l’affaire lorsqu’ils étaient ici pour la réunion du 22 juin. Et maintenant, un autre enfant a été blessé par ce même prédateur? Et nous les tenons donc pour responsables », a déclaré à Fox News Patti Menders, mère et présidente du Loudoun County Republican Women’s Club, dans une interview avant la réunion.

Chaque orateur est entré seul dans la pièce, a eu une minute pour parler, puis la sécurité les a fait sortir. La grande salle était presque entièrement vide à l’exception de la commission scolaire à l’avant, quelques membres des médias dispersés à gauche et le personnel à droite. Les orateurs se sont adressés à la pièce en grande partie vide dans une zone avec des chaises éloignées les unes des autres. Une mère a laissé entendre que le conseil scolaire enfreignait la loi en tenant une « réunion publique » en grande partie en privé.

Ni la présidente du conseil scolaire, Brenda Sheridan, ni la membre Beth Barts, que de nombreux parents ont distinguée dans leurs commentaires, n’ont répondu aux demandes de commentaires de Fox News concernant leurs demandes de démission.