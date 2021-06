Les parents du comté de Loudoun se mobilisent contre « l’endoctrinement » de la théorie critique de la race ⋆ 10z viral

LEESBURG, Virginie — Il y a une guerre dans le comté de Loudoun, en Virginie, mais aucune troupe n’est sur le terrain. Au lieu de cela, les parents et les enseignants se battent pour la prochaine génération au milieu d’un affrontement critique de la théorie raciale qui a dégénéré en une controverse nationale.

Membres de la communauté partageant les mêmes idées, avec l’aide à la planification de la Heritage Foundation et de Parents Against Critical Race Theory, se sont réunis samedi pour signer des pétitions, brandir des pancartes, prononcer des discours et se connecter pour un rassemblement “Éducation, pas endoctrinement”. Les conférenciers comprenaient des parents et des enseignants locaux, des organisateurs, des militants nationaux et des universitaires.

Le comté, qui se trouve à environ une heure de Washington DC, est quelque peu célèbre en ce moment. De nombreux clips sont devenus viraux de parents furieux du programme scolaire lors des réunions du conseil scolaire. On s’efforce de rappeler six des neuf membres du conseil d’administration.

Les écoles publiques du comté de Loudoun se sont tournées vers la théorie critique de la race en 2019, mettant en place un programme de réforme qui, en 2020, appelait à «un espace d’apprentissage racialement conscient, affirmant l’identité et adapté à la culture pour chaque élève et employé».

Cet agenda a pris forme dans un changement de mascotte de l’école ; un « conseil de la diversité » étouffant les conversations ; un groupe Facebook privé pour comploter contre l’opposition ; plus de 400 000 $ en fonds publics pour les « consultants en capitaux propres » ; et le limogeage, puis la réintégration, d’un enseignant qui s’oppose à ce qu’on l’oblige à appeler des garçons des filles.

De nombreux Loudouners sont contre ce qu’ils considèrent comme l’endoctrinement de leurs enfants. Un sondage de 400 électeurs obtenu par The Federalist la semaine dernière indique que plus d’habitants s’opposent à la théorie critique de la race qu’ils ne la soutiennent. L’un des parents est Scott Sincavage, père de deux enfants. Il n’a jamais été politiquement actif jusqu’à ce que la théorie critique de la race soit injectée dans le programme scolaire local et que le système scolaire oblige les étudiants à apprendre à distance.

« J’ai été silencieux », m’a dit Sincavage. « Je n’ai jamais été actif, pas même au point de sortir en rallye auparavant. Donc, si je peux sortir ici un samedi, j’espère qu’il y a 100 personnes comme moi qui ont décidé qu’il était temps.

Un autre manifestant est Eugene Delgadio, président de l’association à but non lucratif Public Advocate of the United States et ancien superviseur du conseil du comté de Loudoun pendant 16 ans. Il a élevé ses six enfants dans la région et n’est pas content que ses impôts soient consacrés à la théorie critique de la race.

“Je pense qu’ils enseignent aux enfants les déchets”, a déclaré Delgadio dans une interview. « Nous avons vu des superviseurs démissionner. Nous avons vu des commissaires à l’urbanisme démissionner. Le personnel a démissionné en raison de malversations, de politiques erronées et d’actions terriblement malavisées. Au nom du peuple, telle serait la solution. Les membres du personnel qui ont commis ces actes, ils ont commis ces actes contre les parents.

Millie Betts, une résidente du comté qui est la grand-mère d’un garçon de 21 ans qui a fréquenté le système scolaire de Loudoun, était d’accord avec Sincavage et Delgadio.

«C’est un gâchis», dit-elle lorsqu’on l’interroge sur la théorie critique de la race dans le nord de la Virginie. “C’est pourquoi nous sommes ici.”

C’était un événement clairement patriotique, en commençant par le serment d’allégeance. Les personnes présentes portaient des vêtements rouges, blancs et bleus, des chapeaux Donald Trump, des chemises de la National Rifle Association et des chemises Gadsden « Don’t Tread On Me ». Une tente à l’arrière avait des panneaux supplémentaires pour tous ceux qui en voulaient un.

Pour les Loudouners, il ne s’agit pas seulement d’apprendre aux enfants une certaine terminologie. Il s’agit de deux visions fondamentalement différentes de l’Amérique : l’une disant que l’Amérique est infestée de racisme systémique et de préjugés implicites, l’autre – soutenue par les manifestants – que les gens ne devraient pas être définis et critiqués par et pour la couleur de leur peau.

Il y avait aussi un aspect religieux au rassemblement. Les gens inclinaient la tête en prière les uns avec les autres et les orateurs citaient la Bible. L’un était Joe Mobley, un parent de quatre enfants qui est impliqué dans le comité d’action politique Fight for Schools. Il était un favori des fans.

“Ce que tout le monde doit faire, c’est Josué 1: 9 -” Ne vous ai-je pas commandé d’être audacieux et courageux. “” a déclaré Mobley. « Je m’en fiche si vous êtes chrétien, musulman, le peuple des monstres volants en spaghettis, vous devez être audacieux et courageux. ‘Car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu vas.’ Arrêtez de vous incliner devant les mensonges. Arrêtez d’avoir peur de vous faire virer. Avoir peur d’être mis dans un camp d’internement. Ayez peur des États-Unis d’Amérique socialistes.

Le révérend Ralph J. Chittams Sr., un autre orateur, a également cherché à faire appel au sens religieux de la foule.

« Si vous voulez une norme biblique, vous pouvez revenir en arrière et regarder Noé, et si cela ne suffit pas, vous pouvez revenir à Adam et Eve », a déclaré Chittams. « Nous avons des cultures différentes, nous avons des langues différentes, nous avons des nationalités différentes, mais nous sommes une seule race. Donc, quand quelqu’un propose quelque chose qui parle de théorie critique de la race, vous comprenez, juste par définition, c’est de la foutaise. C’est n’importe quoi. Maintenant, quand nous arrivons à la théorie critique de la race, nous devons comprendre qu’il ne s’agit que de la dernière itération de ce que les marxistes essaient de faire dans ce pays depuis des décennies.

L’événement n’a pas été sans controverse. Lors du discours de Mike Gonzalez, chercheur principal de la Heritage Foundation, une femme l’a interrompu et a déclaré que le comté de Loudoun “n’enseigne pas la théorie critique de la race”. Gonzalez a réprimandé ce récit, lui disant que le comté est, et elle s’est éloignée.

Alors que l’activiste adverse battait en retraite, un autre restait tout le temps. Elle s’appelle Liz Barroll et elle a saisi une pancarte qui a suscité des regards indiscrets chez les participants. Il était écrit « Le privilège blanc est RÉEL ».

Barroll est venu au rassemblement après l’avoir appris sur Facebook. Elle a qualifié cela de “réaction excessive à la théorie critique de la race” et a déclaré qu’elle avait “honte qu’il y ait un rallye comme celui-ci”. Lorsqu’on lui a demandé si Barroll pense que les gens devraient être jugés sur la base de leur race ou de leur personnalité, Barroll a déclaré: “notre identité est un enfant de Dieu”.

“Non, je ne pense pas que les gens devraient être identifiés par leur couleur de peau”, a-t-elle déclaré. « Je ne prétends pas être un expert en théorie critique de la race. Mais j’ai grandi pour croire que le privilège blanc est une chose réelle. Je veux dire, ceci, pour moi, c’est un exemple classique de fragilité blanche sur ce rallye. »

On a ensuite demandé au manifestant comment il était possible que le rassemblement représente une « fragilité blanche » ou un « privilège blanc » étant donné que plusieurs participants et intervenants étaient noirs ou de couleur. Barroll a déclaré que les manifestants minoritaires “n’ont probablement pas” de privilège blanc.

Pour conclure l’événement, Ian Prior a pris la parole. Le directeur exécutif de Fight for Schools, Prior respirait l’intensité. Il arpentait la scène et le volume de la foule augmentait après chaque punchline.

“Je suis peut-être le capitaine de Fight for Schools, mais un capitaine n’est rien sans un bataillon”, a déclaré Prior. « Et dans mon bataillon, j’ai une armée de mamans qui sont là toute la journée, tous les jours. Et nous avons aussi un père. Alors applaudissons-les. Parce qu’ils sont l’énergie qui fait avancer cette chose.

« Nous nous battons pour nos libertés, la liberté de nos enfants depuis des générations dans le comté de Loudoun, en Virginie », a déclaré Prior vers la fin de son discours. « Nous sommes le bouclier qui arrêtera cette maltraitance de nos enfants. Alors c’est à nous. On entend la cloche. Peu importe que vous soyez démocrate ou républicain. Peu importe votre race, votre religion, votre orientation sexuelle. Tout le monde doit se rallier à cette cause.

Photo Des parents demandent aux membres de la communauté de signer des pétitions de rappel pour les six membres du conseil scolaire.