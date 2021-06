Les parents du tueur accusé de Pop Smoke demandent une audience avec la mère des rappeurs tués ⋆ 10z viral

Pop Smoke – .

* L’avocat de la défense de Christopher Walker a fait l’annonce jeudi après que la famille a demandé à parler avec la famille de Pop Fumée.

Tel que rapporté par The Jasmine Brand, l’avocat Christopher Darden a ajouté que la famille de Pop Smoke n’était peut-être pas prête à rencontrer la famille de Walker en raison de la nature sensible de leurs deux fils.

« La famille Walker m’a demandé de contacter la famille de la victime afin qu’elle puisse parler en privé. J’espère rejoindre la famille bientôt. Ils pourraient avoir besoin de temps. Je comprendrai aussi si la famille n’est pas encline à avoir cette conversation. Tout ce que nous avons fait et dit a été fait et dit en gardant à l’esprit le grand respect que nous avons pour la victime et sa famille. Darden a déclaré au New York Daily News.

La mère du rappeur tué, Audrey Jackson, a déclaré en réponse qu’elle n’avait pas le temps de prendre une décision en raison de ses obligations professionnelles en tant qu’enseignante alors que l’année scolaire touchait à sa fin.

