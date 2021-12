Les parents d’un tireur d’une école du Michigan s’enfuient après avoir été inculpés pour le crime de leur fils

Les parents du garçon de 15 ans responsable du meurtre de quatre élèves du lycée d’Oxford à Detroit, Michigan, sont actuellement en fuite après que des accusations ont été portées contre eux. James et Jennifer Crumbley font tous deux face à quatre chefs d’accusation d’homicide involontaire après qu’Ethan Crumbley a utilisé une arme à feu achetée par son père quelques jours auparavant pour tuer quatre étudiants et en blesser six autres.

« Ces accusations visent à tenir pour responsables les personnes qui ont contribué à cette tragédie et à envoyer le message que les propriétaires d’armes à feu ont une responsabilité », a déclaré la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, lors d’une conférence de presse vendredi. « Alors que le tireur est celui qui est entré dans le lycée et a appuyé sur la gâchette, il y a d’autres personnes qui ont contribué aux événements du 30 novembre et j’ai l’intention de les tenir également responsables. »

Un procureur du comté d’Oakland a déclaré qu’un enseignant avait surpris Ethan Crumbley en train de chercher des munitions sur son téléphone portable pendant les cours, en avait informé les administrateurs et avait contacté les parents de Crumbley. Sa mère a écrit à son fils : « LOL. Je ne suis pas en colère contre toi. Tu dois apprendre à ne pas te faire prendre. » pic.twitter.com/CUahR5w4Io – Aaron Rupar (@atrupar) 3 décembre 2021

Le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, a révélé que les autorités ne savaient pas où se trouvaient les parents, mais ont affirmé qu’elles les mettraient bientôt en détention. Selon les avocats du couple, ils reviendront pour faire face à des accusations malgré le retrait de 4 000 $ d’un guichet automatique et leur disparition depuis jeudi.

« Jeudi soir, nous avons contacté le procureur du comté d’Oakland pour discuter de cette affaire et pour l’informer que James et Jennifer Crumbley se présenteraient pour être traduits en justice », ont écrit les avocats du couple au Daily Mail. « Au lieu de communiquer avec nous, le procureur a tenu une conférence de presse pour annoncer les charges. Les Crumbley ont quitté la ville la nuit de la tragique fusillade pour leur propre sécurité. Ils retournent dans la région pour être traduits en justice. Ils ne fuient pas les forces de l’ordre. malgré les récents commentaires dans les médias. »

Quelle que soit la suite de l’histoire, la décision de l’accusation est rare et le bureau du shérif du comté d’Oakland nie qu’un plan de reddition leur ait été communiqué avant l’annonce des accusations. Bouchard ajoute également à CNN que la police n’a commencé les recherches que lorsque les avocats du couple ont cessé de répondre aux SMS. « S’ils pensent qu’ils vont s’en sortir, ce n’est pas le cas, a dit Bouchard.

Les actions d’Ethan Crumbley remontent au moment où son père a acheté l’arme de poing 9 mm Sig Sauer SP à Acme Shooting Grounds à Oxford, Michigan. Les publications sur les réseaux sociaux et les SMS de sa mère à Ethan indiquent qu’elle a peut-être ignoré les avertissements et les messages des responsables de l’école concernant le comportement d’Ethan. Cela comprend une recherche de munitions le 29 novembre qui a incité un enseignant à le dénoncer.

La mère de Crumbley semblait avoir une assez bonne idée qu’Ethan Crumbley envisageait une fusillade dans une école. pic.twitter.com/IeLvsHqDLS – Aaron Rupar (@atrupar) 3 décembre 2021

Le 30 novembre, le jour de la fusillade, un autre enseignant a découvert une note écrite par Ethan qui a envoyé des frissons, disant : « Les pensées ne s’arrêteront pas, aidez-moi… ma vie est inutile… le monde est mort. » Bien qu’ayant été convoqués après la découverte, les parents et les autorités ont omis de lui demander s’il avait l’arme à feu avec lui et ont vérifié son sac à dos. La fusillade aurait lieu peu de temps après.

James et Jennifer Crumbley ne se sont pas rendus et devaient être traduits en justice à 16 heures, heure locale. Leur avocat atteste qu’ils sont de retour et non en fuite, selon The Daily Mail.