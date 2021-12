Les parents d’une actrice de Walking Dead semblent sans vie | .

La célèbre actrice qui participe à l’univers The Walking Dead, Alicia Wit, traverse l’un des moments les plus difficiles de sa vie, après que ses parents ont été retrouvés vivants dans leur propre maison à Massachusetts ce lundi 20 décembre.

Cela a été publié par un média américain, The New York post, où il vous a également dit que la cause est jusqu’à présent inconnue, mais que la police enquête sur l’affaire.

L’actrice a déclaré : J’ai contacté un cousin qui habite très près de mes parents pour voir comment ils allaient. Malheureusement, ce qu’il a trouvé était inimaginable.

Elle a également demandé aux médias d’être prévenants à son égard, a demandé la confidentialité afin qu’elle puisse pleurer et comprendre cela. perdu ce que vous avez du mal à croire.

Les autorités locales ont commenté: la police a été envoyée à la maison, il n’y avait aucun signe que quoi que ce soit ait été commis la criminalité.



Alicia Witt est dévastée par ce qui est arrivé à ses parents.

Il y a aussi des informations qui soulignent que selon les rapports les célèbres parents avaient des problèmes avec leur chauffage et c’est pourquoi ils avaient allumé un radiateur avant de dormir, cependant, aucun gaz nocif n’a été détecté à l’intérieur de la résidence.

De plus, il est dit que certains voisins ont remarqué qu’ils étaient malades et que leur maison était de plus en plus détériorée, les deux étaient professeurs de lycée avant de prendre leur retraite et de passer leurs journées dans leur maison susmentionnée.

Démission prompte pour Alicia Witt des proches de ce couple qui nous a malheureusement devancé sur la route d’une manière si mystérieuse qu’il n’y a aucun doute pour les internautes des réseaux sociaux sur Internet.