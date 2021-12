Les parents invités à parler de pornographie à des enfants aussi jeunes que neuf ans

Les jeunes veulent que les parents abordent ces problèmes avant de donner aux enfants des smartphones ou des comptes de réseaux sociaux (Photo : ./Tetra images RF)

Les parents devraient commencer à parler à leurs enfants de la pornographie en ligne et du harcèlement sexuel dès l’âge de neuf ou dix ans, a déclaré le commissaire à l’enfance d’Angleterre.

Dame Rachel de Souza a déclaré que les parents ne devraient pas attendre que leurs enfants soient adolescents et aborder le sujet avant de leur donner des smartphones ou des comptes de réseaux sociaux.

On s’inquiète de plus en plus de la facilité d’accès à la pornographie en ligne pour les jeunes enfants qui naviguent souvent sur Internet sans surveillance et sont exposés à du matériel qui montre la dégradation et la violence envers les femmes.

Le problème a été mis en lumière après que la pop star Billie Eilish a décrit comment elle a fait des cauchemars après avoir été exposée à de la pornographie « abusive » dès l’âge de 11 ans.

Le chanteur, 19 ans, a déclaré à la radio SiriusXM que l’expérience « avait détruit mon cerveau ».

Le bureau de Dame Rachel a produit un guide pour les parents avec l’aide de jeunes adultes.

Billie Ellish a récemment déclaré que regarder du porno à 11 ans avait « détruit » son cerveau (Photo : Matt Baron/REX/Shutterstock)

Elle a déclaré que le message des 16 à 21 ans est « parler tôt » et « parler souvent ».

« Vous pourriez être surpris de voir à quel point nos jeunes ont senti que les parents avaient besoin d’entamer la conversation », a-t-elle déclaré.

« Mais les enfants veulent une conversation adaptée à leur âge qui évolue au fil du temps en fonction de leur maturité croissante.

«Mon conseil aux parents et aux aidants est de créer la culture avant la crise. Les enfants nous ont dit qu’ils voulaient que leurs mamans et leurs papas créent un espace sûr et sans jugement pour qu’ils puissent parler de ces problèmes.

«Il vaut mieux le faire avant de rencontrer un problème plutôt que d’essayer de créer cette ambiance pendant que vous en avez affaire ou de découvrir plus tard qu’ils ne s’étaient pas sentis capables de vous le dire.

«Il faut beaucoup de courage à un enfant pour partager ses expériences d’abus ou de harcèlement. Les parents et les soignants me disent qu’ils veulent égaler cette bravoure pour s’attaquer à ces problèmes.’

Cela survient après que des milliers de témoignages aient été publiés sur le site Web de Tout le monde invité plus tôt cette année, certains élèves accusant leurs écoles de ne pas s’attaquer à une « culture du viol ».

Un examen de l’Ofsted sur la protection dans les écoles a conclu en juin que le harcèlement sexuel est devenu « normalisé » pour les écoliers – et les inspecteurs ont appris que les garçons partageaient des « nus » entre eux comme un « jeu de collection » sur des plateformes telles que WhatsApp et Snapchat.

Le guide de De Souza met en évidence le décalage entre ce que pensent les parents et la réalité de leurs enfants.

Seul un quart des parents pensent que leur enfant a vu de la pornographie en ligne, mais en réalité, plus de la moitié des 11-13 ans déclarent avoir déjà vu de la pornographie, beaucoup par accident.

Certains des meilleurs conseils des 16-24 ans dans le guide incluent de ne pas permettre au porno de devenir un «sujet tabou» et de garder les conversations «décontractées».

Un jeune a déclaré : » J’ai l’impression que le meilleur moment pour les parents d’avoir une conversation sur le porno est un peu plus tôt pour les garçons que pour les filles. D’après mon expérience avec des amis masculins, ils voient définitivement du porno plus tôt que mes amies. Je veux dire comme tôt : l’année 4, l’année 5, l’année 6.’

Les parents ne devraient pas « sauter aux conclusions » s’ils découvrent que leur enfant a envoyé ou reçu des nus et ils devraient « calmement » parler à leur enfant pour essayer de comprendre pourquoi l’image ou la vidéo a été partagée, selon le guide.

Cela suggère que les parents devraient commencer à parler à leur enfant des « risques de partager des photos » lorsqu’ils leur donnent un téléphone pour la première fois et qu’ils devraient expliquer à leur enfant « tôt » qu’ils pourraient recevoir des photos nues.

