Les parents nageurs s’expriment et demandent à la NCAA de revoir les règles concernant les athlètes transgenres et les sports féminins

PHILADELPHIE, Pennsylvanie – Plusieurs parents nageurs ont déclaré que la NCAA devrait revoir les règles concernant les athlètes transgenres et les sports féminins.

Ils ont exprimé leurs inquiétudes à Fox News à la suite de la dernière rencontre à domicile de l’Université de Pennsylvanie où l’athlète transgenre Lia Thomas a concouru après avoir récemment battu deux records nationaux.

« Cela commence avec la NCAA », ont déclaré à Fox News deux parents d’une nageuse Penn de l’équipe féminine. « Je pense que la NCAA doit changer ses politiques et trouver un moyen d’inclure les femmes transgenres sans piétiner les femmes biologiques », ont déclaré les parents.

Un autre parent nageur de Penn, Sue Feldman, a déclaré: « Je pense que c’est évidemment un problème et ils devraient probablement simplement regarder comment ils vont le gérer et peut-être mieux le gérer à l’avenir car pour le moment ils ne gèrent pas ça va si bien. »

Penn a accueilli le Dartmouth College et l’Université de Yale lors d’une compétition de natation samedi. Thomas, un senior, a remporté le 200 verges libre (1:48,73), le 500 verges libre (4:57,20) et a terminé cinquième au 100 verges libre (52,84). Après avoir battu deux records nationaux lors d’une rencontre en décembre, Thomas a relancé le débat sur l’inclusion des trans dans les sports de compétition.

L’Ivy League et Penn ont publié jeudi des déclarations soutenant Thomas.

« Au cours des dernières années, Lia et l’Université de Pennsylvanie ont travaillé avec la NCAA pour suivre tous les protocoles appropriés afin de se conformer à la politique de la NCAA sur la participation des athlètes transgenres et de concourir dans l’équipe féminine de natation et de plongeon de Penn », a-t-il ajouté. dit la déclaration. « L’Ivy League réaffirme son engagement indéfectible à fournir un environnement inclusif à tous les étudiants-athlètes tout en condamnant la transphobie et la discrimination sous toutes leurs formes », a déclaré la ligue.

Penn a déclaré que l’école s’est « engagée à être un environnement accueillant et inclusif pour tous nos étudiants-athlètes » et « en tant que membre de la NCAA, Penn est régie par les politiques de l’instance dirigeante nationale. Lia Thomas a atteint ou dépassé toutes les NCAA. protocoles au cours des deux dernières années pour qu’une étudiante-athlète transgenre concoure pour une équipe féminine. »

« Nous soutenons pleinement tous les étudiants-athlètes et entraîneurs de notre programme de natation et de plongeon », a déclaré l’école.

Un parent nageur de Dartmouth a déclaré à Fox News: « le fait qu’il retienne autant d’attention, il doit être examiné de plus près par la NCAA. »

La nageuse de l’UPenn Lia Thomas (Fox News Digital)

Plusieurs parents ont déclaré à Fox News qu’ils sympathisaient à la fois avec Thomas et les filles en compétition contre elle.

« J’ai l’impression qu’elle a suivi toutes les règles qu’elle est censée suivre », a déclaré Feldman, ajoutant qu’elle » sympathise avec les autres filles qui jouent contre elle « .

Le parent nageur de Dartmouth a déclaré qu’il ressentait pour Thomas, mais « ce n’est pas juste pour les filles qui ont nagé depuis l’âge de 6 ans de concourir… pour quelqu’un qui a eu une chance de remporter le championnat de la Ivy League et ce rêve est brisé. »

De même, les parents de la nageuse Penn ont déclaré à Fox News qu’ils « n’avaient rien contre Lia personnellement » mais ressentaient pour leur fille qui avait été « directement affectée » depuis qu’elle nageait les mêmes événements et avait été « rejetée » de sa place.

« Quand elle est arrivée dans l’équipe, elle rêvait peut-être de battre des records, des choses comme ça et ce n’est peut-être pas possible maintenant », ont déclaré les parents à Fox News. « Et elle est en colère de voir ses amis se faire éjecter des relais ou d’une liste qui se rend à une rencontre. »

Feldman a déclaré à Fox News: « Il est difficile de se lever sur les blocs et de savoir que vous avez probablement des chances très limitées de gagner, mais cela peut vraiment arriver contre n’importe qui, si vous venez contre Katie Ledecky, vous auriez le même problème . »

Penn Swimming affrontera Harvard le samedi 22 janvier.