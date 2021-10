Les parents ne m’ont pas influencé pour être un pilote de course, je le voulais

Jos Verstappen a dit « non » à Max Verstappen lorsque le Néerlandais, alors âgé de quatre ans, a téléphoné à son père coureur pour lui demander s’il pouvait commencer à faire du karting.

Heureusement pour les fans de Formule 1, six mois plus tard, Jos a changé d’avis.

Alors que la carrière de son père en Formule 1 s’arrêtait en 2003, le double vainqueur du podium faisant ses adieux au sport après une dernière saison sans point avec Minardi, la carrière de son fils ne faisait que commencer.

Max, comme beaucoup de ses rivaux sur la grille d’aujourd’hui, a commencé le karting à un jeune âge avant de tester une monoplace en 2013.

Son ascension astronomique l’a vu piloter une Formule 1 deux ans plus tard avant de devenir officiellement pilote de Grand Prix un an plus tard, placé chez Toro Rosso par Red Bull.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire mais, pendant un bref instant, cela ne s’est presque pas produit, Jos rechignant initialement à l’idée que son fils fasse du karting à seulement quatre ans.

« C’était en fait toute ma décision », a déclaré Max dans une interview avec The Gentleman’s Journal.

« Après être allé sur la piste de karting et avoir vu un plus jeune conduire, j’ai appelé mon père, qui était au Canada pour la F1 à l’époque, et j’ai dit que je voulais piloter.

« Au départ, il a dit non. Il voulait que j’attende encore deux ans, mais j’ai commencé six mois plus tard, quand j’avais quatre ans et demi, en karting.

« Pour être honnête, je n’ai pas pensé à mon âge. J’ai toujours roulé dans les catégories où j’étais le plus jeune.

«Je courais toujours contre des gars qui avaient deux ou trois ans de plus, voire plus.

« Surtout ma dernière année en karting. J’avais 16 ans et je courais contre des gens d’une vingtaine d’années et même des gars de 35 ans.

« Ils étaient payés par les usines pour rester dans le karting.

« Donc, je ne me sentais pas hors de ma zone de confort lorsque j’ai débuté en F1. J’étais comme, eh bien, je suis habitué à ça.

« Bien sûr, je n’avais jamais fait de course de niveau Formule 1, mais le karting c’est un peu ça mais en kart à pédales.

« Je n’y ai jamais vraiment pensé – j’étais juste très heureux d’être là et d’essayer d’obtenir les meilleurs résultats. »

20 ans après avoir couru pour la première fois en kart, Verstappen se bat pour son premier titre mondial de F1, le pilote Red Bull devançant Lewis Hamilton de 12 points au classement avec cinq courses à disputer.