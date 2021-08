Les parents ougandais craignent que le verrouillage de la pandémie de Covid-19 ne stimule les grossesses chez les adolescentes 10z viral

in

*GULU, Ouganda – Nighty Lapobo, 54 ans, a été horrifiée d’apprendre que sa fille, qui a étudié à l’école primaire de Pupwonya dans le district d’Amuru au nord de l’Ouganda, était enceinte.

“Elle devait passer son examen de fin d’études primaires en mars 2021, mais son avenir est devenu incertain lorsque nous avons découvert qu’elle était enceinte de trois mois avant de pouvoir passer ses examens finaux”, a déclaré Lapobo à Zenger News.

« Elle a accouché au milieu de nombreuses complications. Son petit ami s’est enfui par peur des responsabilités, et maintenant elle doit faire face à la vie toute seule.

Lapobo fait partie des six autres parents dont les filles ont abandonné – pour la même raison – l’école primaire de Pupwonya pendant le verrouillage induit par la pandémie en 2020.

Entre mars et septembre 2020, les fermetures d’écoles ont contraint 1,5 million d’apprenants à rester chez eux.

Le confinement de six mois a eu de lourdes conséquences sur les écolières et leur santé reproductive.

Une adolescente du district d’Amuru qui a conçu pendant le confinement de 2020 et a abandonné l’école. (Dominique Ochola)

En Ouganda, il est illégal d’avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans, et les délinquants sont passibles de la réclusion à perpétuité en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur le Code pénal (amendement).

Malgré les lois, les données indiquent une augmentation des cas de grossesses chez les adolescentes chez les filles âgées de 10 à 19 ans en Ouganda.

Le rapport annuel de la police indique qu’il y a eu 14 134 cas de souillure en 2020 contre 13 613 en 2019, soit une augmentation de 3,8%.

« À la fin de 2020, 5 745 affaires ont été portées devant les tribunaux, dont 794 affaires ont obtenu des condamnations, 22 affaires ont été acquittées, 168 affaires ont été classées et 4 761 affaires étaient toujours pendantes devant les tribunaux », indique le rapport de police.

Au total, 5 058 cas faisaient toujours l’objet d’une enquête, indique le rapport publié en avril 2021 par l’inspecteur général de la police Martin Okoth Ochola.

Le rapport indique en outre que 5 943 suspects de souillure ont été arrêtés et inculpés devant un tribunal, dont 845 ont été condamnés, tandis que 4 907 sont toujours en attente de jugement au cours de la période considérée.

Le porte-parole des forces de police ougandaises, Fred Enanga, a déclaré à Zenger News que la plupart des coupables de profanation sont connus des victimes et de leurs familles, ce qui rend difficile les poursuites.

Cependant, les organisations non gouvernementales affirment que le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus élevé.

Dans la seule sous-région d’Acholi, dans le nord de l’Ouganda, comprenant neuf districts, Comboni Samaritains Of Gulu, une organisation non gouvernementale catholique, a constaté que 17 652 filles mineures étaient tombées enceintes entre avril et novembre 2021.

Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a réimposé un verrouillage de 42 jours pour freiner la recrudescence des cas de Covid-19. (Luke Dray/.)

« Dans nos conclusions, Amuru s’est classé au premier rang de tous les districts avec 6 549 cas, suivi d’Omoro (3 855) et de Gulu (2 280) », a déclaré Masimo Opiyo, directeur exécutif de Comboni Samaritains of Gulu, à Zenger News.

« Kitgum a enregistré 1 359 cas ; Lamwo (1 149), Pader (920), Agago (910) et (640) à Nwoya. »

Parmi ceux qui vivront pour regretter l’impact du confinement se trouve Nathan Muhairwe, 48 ans, un parent dont la fille de 14 ans en Senior One a été enceinte d’un cousin de 18 ans, en Senior Five.

En raison de restrictions de mouvement, les deux étudiants ont été confinés dans leur maison familiale à Kulambiro, une banlieue de la capitale Kampala, où leur histoire d’amour a commencé.

“En tant que parents, nous avons été confrontés à une décision difficile de se procurer un avortement de deux mois pour sauver la famille de l’embarras”, a-t-il déclaré à Zenger News.

« Je crois que l’avortement est à la fois un crime et un péché. Pourtant, nous devions trouver une solution pour sauver l’avenir de notre fille et la disgrâce de la famille.

Après que le gouvernement a levé le verrouillage et rouvert les écoles en octobre 2020, Muhairwe a déclaré que les victimes étaient retournées à l’école. Cependant, le traumatisme de l’avortement a laissé la jeune fille dans une tourmente psychologique.

Le 18 juin 2021, le président Yoweri Kaguta Museveni a réimposé un verrouillage de 42 jours pour freiner la recrudescence des cas de Covid-19.

Les parents agonisent à nouveau pour leurs jeunes filles, qui sont des proies faciles pour les prédateurs sexuels.

Élèves du secondaire supérieur de Gulu pendant les examens du certificat d’éducation de l’Ouganda. (Dominique Ochola)

Stella Kijange, un parent qui est également défenseur des droits et directeur exécutif d’Equal Empowerment Network, une organisation communautaire à but non lucratif du district de Nwoya, a déclaré que les adolescentes risquaient de tomber enceintes pendant le verrouillage.

“De nombreux parents sont malades et laissent les enfants, en particulier les filles, se débrouiller seuls”, a-t-elle déclaré à Zenger News.

« Par conséquent, les filles sont abusées sexuellement mais craignent de porter plainte à la police ou à leurs parents. La police applique le couvre-feu et les procédures opérationnelles standard Covid-19. Par conséquent, l’unité de protection de l’enfance et de la famille de la police, le tribunal de la famille et des enfants ont été dysfonctionnels, retardant l’accès à la justice pour ces jeunes victimes.

De nombreux ménages s’offrent à peine un repas par jour, augmentant ainsi le nombre d’adolescentes susceptibles d’être exploitées sexuellement pour de l’argent et de la nourriture, a déclaré Kijange.

Geoffrey Oguti, 45 ans, un parent de la municipalité de Kitgum, a déclaré que les rassemblements et les déplacements publics étant limités, les moyens communautaires de traiter de tels cas sont limités.

“Nos lois sont faibles en matière d’infractions sexuelles, et étant donné la prévalence de la violence domestique due à la pauvreté, les adolescentes sont souvent mariées en échange du prix de la mariée”, a-t-il déclaré à Zenger News.

« En raison de la torture psychologique, les adolescentes s’enfuient souvent de chez elles et cherchent du réconfort entre les mains de leurs petits amis, ce qui entraîne des grossesses précoces. »

Pat Robert Larubi, un autre parent de la ville de Gulu, a déclaré que le mariage des enfants et les grossesses chez les adolescentes continuent de nuire à l’avenir des jeunes filles en raison du manque d’éducation sexuelle.

« Jusqu’à présent, le ministère de l’Éducation et des Sports n’a pas réussi à introduire l’éducation sexuelle dans le programme scolaire national », a-t-il déclaré à Zenger News.

École primaire Kiteny-Owalo. (Dominique Ochola)

“De même, de nombreux parents pensent que discuter de sexualité avec un enfant est un tabou dans la culture africaine.”

Ismail Mulindwa, directeur de l’éducation de base au ministère de l’Éducation, a déclaré qu’en 2018, à la suite d’une interdiction parlementaire de l’éducation sexuelle dans les écoles, le gouvernement a élaboré un cadre sur l’éducation sexuelle.

« Nous avons intégré l’éducation sexuelle dans notre programme d’enseignement secondaire inférieur, mais sa mise en œuvre dans les écoles du pays est notre plus grand défi », a déclaré Mulindwa à Zenger News.

« Le ministère avait besoin d’imprimer suffisamment de livres et de les distribuer dans toutes les écoles. Nous devons encore former des enseignants. La plupart de ces programmes ont été interrompus lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté et le pays a été confiné. Mais nous relancerons le programme lorsque la normalité reviendra.

(Edité par Kipchumba Some et Amrita Das)

