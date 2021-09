Les parents peuvent-ils perdre la garde de leurs enfants s’ils ne reçoivent pas le vaccin COVID-19 ?

Un rapport de Chicago la semaine dernière sur un juge ordonnant à une mère de perdre temporairement la garde de son fils pour avoir refusé de se faire vacciner contre le COVID-19 – puis d’annuler sa décision – a certains parents remettant en question la possibilité d’une telle décision.

La semaine dernière, Rebecca Firlit a déclaré à FOX 32 Chicago que le juge du comté de Cook, James Shapiro, avait révoqué tout son temps parental avec son fils jusqu’à ce qu’elle se fasse vacciner.

“Il plaçait ses opinions sur moi. Et m’enlevait mon fils”, a déclaré Firlit à propos de Shapiro.

Firlit, qui aurait divorcé depuis sept ans et partage la garde de son fils avec son ex-mari, a déclaré qu’elle ne voulait pas se faire vacciner en raison d’effets indésirables antérieurs aux vaccins, selon FOX 32.

Shapiro, cependant, est revenu sur sa décision lundi après qu’elle ait gagné du terrain dans les médias, laissant certains parents se demander s’il est possible pour les parents de perdre la garde de leurs enfants s’ils refusent de se faire vacciner.

Rebecca Firlit et son fils (Crédit : FOX 32 Chicago)

Fox News a parlé à plusieurs avocats en droit de la famille qui conviennent que si un enfant est immunodéprimé, un juge présidant une bataille pour la garde peut ordonner à un parent de se faire vacciner si le problème est correctement présenté au tribunal.

Joryn Jenkins, avocat de la famille en pratique privée à Open Palm Law en Floride, a souligné trois raisons pour lesquelles un juge peut exiger que les parents reçoivent un vaccin COVID-19 devant un tribunal de divorce : d’abord, un parent devrait porter correctement la question devant le tribunal ; deuxièmement, l’enfant peut avoir des conditions préexistantes qui le mettraient à risque de contracter une infection grave au COVID-19 s’il vivait avec des parents non vaccinés ; troisièmement, le tribunal agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et si exiger que les parents se fassent vacciner est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, un juge peut ordonner aux parents de se faire vacciner.

Pourtant, Jenkins a décrit Shapiro comme un « franc-tireur » dans sa décision parce que le sujet du vaccin n’a été porté devant le tribunal ni par Firlit ni par son ex-mari.

Morghan Richardson, partenaire en droit matrimonial chez Davidoff Hutcher & Citron, a également noté que Firlit avait déclaré qu’elle était réactive aux vaccins et qu’elle avait une raison médicale de ne pas se faire vacciner.

“Les juges ne peuvent trancher que les questions qui sont portées devant le tribunal et … portées devant le tribunal d’une certaine manière”, a déclaré Jenkins à Fox News. “Donc, fondamentalement, il a nié cette procédure régulière, qui est une question constitutionnelle profonde. … Elle n’avait aucune idée que cela allait être quelque chose dont ils parleraient. Alors elle n’était pas préparée.”

Un agent de santé administre une dose d’un vaccin Pfizer COVID-19 lors d’une clinique de vaccination au Grand Yesha Ballroom de Philadelphie. (AP Photo/Matt Rourke, dossier)

Elle a mentionné un cas dans le New Jersey en août dernier dans lequel deux parents se sont disputés pour savoir si leur enfant devait se faire vacciner, et le tribunal a finalement décidé que la mère n’était pas crédible dans son argument contre la vaccination de son fils, et le juge a déterminé qu’il était dans le meilleur intérêt de l’enfant de se faire vacciner sur la base du raisonnement du père, c’est ce qu’il a fait.

En supposant qu’aucune loi n’oblige les parents ou l’enfant à se faire vacciner, le juge détermine ensuite les arguments des parents pour ou contre la vaccination. Le juge peut demander si les parents ou l’enfant sont immunodéprimés, si l’enfant fréquente l’école publique et voit “beaucoup d’autres enfants”, si l’enfant a des frères et sœurs ou si ces frères et sœurs sont immunodéprimés, si les parents sont réactifs aux vaccins, etc. expliqué.

“Donc, le juge va examiner toutes les raisons, les justifications, puis il va porter un jugement”, a-t-elle déclaré. “Vous savez, il y a toutes sortes d’arguments selon lesquels lorsque les parents se détestent vraiment, ils vont proposer les arguments les plus méchants et les juges doivent prendre ces décisions.”

John L. Collar, un avocat exerçant au cabinet d’avocats de la famille d’Atlanta Boyd Collar Nolen Tuggle & Roddenbery, pense qu’il est peu probable qu’un juge ordonne aux parents de se faire vacciner.

“Je dirais que c’est inconstitutionnel, honnêtement, mais je pense simplement que c’est pourquoi les tribunaux de première instance ne vont pas vraiment entrer dans les problèmes de constitutionnalité qui y sont associés”, a déclaré Collar en exigeant que les parents se fassent vacciner. “Ensuite, vous avez ces considérations de politique publique, et je ne pense tout simplement pas que les tribunaux de première instance vont intervenir à moins que l’enfant ne soit en quelque sorte inutilement exposé au risque associé au fait qu’un parent ne soit pas vacciné ou vacciné. Vous savez, maintenant nous avons le des cas de covid révolutionnaires. Et donc si ce type de situation fatale est créé, alors je pourrais voir comment un tribunal peut intervenir et modifier la garde, au moins temporairement, juste pour protéger l’enfant. “

Le Dr Chadi Ibrahim reçoit le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 de Susan Grand au Beaumont Service Center, le mardi 15 décembre 2020 à Southfield, Michigan (AP Photo/Carlos Osorio)

Collar a fait écho au sentiment de Jenkin selon lequel les juges rendent des décisions en matière de garde avec une norme de base à l’esprit : servir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il a ajouté qu’un juge peut envisager d’exiger d’un parent qu’il se fasse vacciner s’il « expose son enfant à une situation qui met l’enfant à risque de contracter le COVID », en particulier si l’infection présente « un risque médical pour un enfant ».

Richardson pense que les tribunaux verront “absolument” le vaccin COVID-19 “créer des situations où un parent refuse d’autoriser le vaccin” une fois qu’il sera approuvé pour les enfants de moins de 12 ans. Ces parents, a-t-elle dit, “perdront très probablement ce combat”.

“Cela s’est produit par rapport à d’autres vaccinations”, a-t-elle expliqué. “La plupart des tribunaux suivent les progrès de la science et la protection de la santé publique. À moins qu’il n’y ait une raison impérieuse de ne pas faire vacciner un enfant, le combat se termine par un coup de feu.”

“Ce qui était si inhabituel dans l’affaire du juge Shapiro, c’est que le tribunal a ordonné à la mère de se faire vacciner ou de ne pas voir son enfant. C’est différent parce que dans d’autres cas, c’est l’enfant qui reçoit le vaccin, pas les parents”, a déclaré Richardson. “Mais le comportement des parents peut être examiné pour déterminer ce qui est le mieux pour les enfants dans une affaire de garde. Il est clair qu’il serait préférable de ne pas exposer les enfants à des virus potentiels. Mais il est également préférable de manger des aliments biologiques ou de faire de l’exercice. Alors, où tracer la limite ? “

Richardson, comme Jenkins et Collar, a convenu que dans les cas impliquant un enfant ayant des problèmes de santé qui peuvent le mettre à risque d’une infection COVID-19 plus grave, « il serait beaucoup plus raisonnable de s’attendre à ce que les parents et les personnes autour de l’enfant soient vacciné.”

La FDA cherche à étendre l’approbation d’urgence du vaccin COVID-19 de Pfizer aux jeunes enfants âgés de 8 ans et plus d’ici septembre, ont déclaré des sources à Fox News en août. Le vaccin est actuellement éligible pour les enfants dès l’âge de 12 ans, et des essais sont en cours dans des groupes d’âge plus jeunes.