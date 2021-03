Les parents prennent note! S’il n’y a qu’un seul cadeau que vous pouvez offrir aux enfants, que ce soit celui-ci!

Explorons l’acronyme SELF pour comprendre ce qui s’est passé, pourquoi et la voie à suivre. (Source de la photo: IE)

Par Seema Lal

Voir ses propres enfants lutter peut être l’une des expériences les plus douloureuses pour un parent. La plupart d’entre nous se souviennent de la façon dont nous avons secoué nos visages lorsque notre bébé l’a pleuré lors de son premier vaccin. Appelez cela l’instinct parental ou les soins, nous sommes prompts à tendre la main et à vous aider. Bien que cela semble tout à fait correct en tant que devoir d’un parent, une fois poussé à la mer, cela peut faire obstacle à l’un des plus beaux cadeaux que l’on puisse offrir aux enfants – le don de l’estime de soi.

Bien que la faible estime de soi ne constitue pas une condition à elle seule, elle peut, combinée à d’autres indicateurs, entraîner des conditions telles que (mais sans s’y limiter) l’anxiété, la dépression, le trouble bipolaire et les troubles de la personnalité.

2020, a vu une augmentation phénoménale du nombre de parents à la recherche de consultations en santé mentale pour leurs enfants. Explorons l’acronyme SELF pour comprendre ce qui s’est passé, pourquoi et la voie à suivre.

#S Les enfants doivent apprendre SOLITUDE. Il y a de la FORCE à pouvoir profiter de sa propre compagnie. Lorsque la pandémie a poussé tout le monde dans ce qui est perçu comme un isolement social, peu l’ont interprété comme un temps pour RALENTIR et se connecter avec soi-même. Au lieu de cela, la plupart sont devenus fous sur les réseaux sociaux pour obtenir l’approbation de chaque petite chose qui était faite à la maison.

La plupart des écoles ont malheureusement encouragé cela et ont continué à se concentrer sur les SUJETS plutôt que sur les COMPÉTENCES. En tant que parents, nous rendons compte que permettre aux enfants de gérer l’ennui sans avoir à toujours être divertis ou engagés dans une activité est très nécessaire et sain à long terme. Soyez SPÉCIFIQUE à la fois sur les éloges et les critiques.

#E Toutes les ÉMOTIONS sont saines et indispensables. Puissions-nous ne pas être pressés de pacifier nos enfants lorsqu’ils les voient tristes, en colère ou effrayés. S’ENGAGER de manière significative et leur donner une chance d’explorer le monde et de prendre des risques adaptés à leur âge. Évitez de les laisser ÉCHAPPER à ce qui doit être fait comme une routine pour le plaisir d’être tout le temps DIVERTISSANT. Qu’ils ne soient pas toujours motivés par des récompenses EXTERNES. Montrez-leur comment PROFITER du voyage quel que soit le résultat. Faites-leur savoir que l’EFFORT compte, rien ne vient FACILE.

#L Créez l’AMOUR pour APPRENDRE. Cela peut signifier que si quelque chose ne tourne pas bien la première fois, nous LET GO et réessayons. Les grands LEADERS sont toujours ouverts à apprendre de n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. Mener par l’exemple. AIMEZ-les inconditionnellement – Faites-leur savoir que votre amour ne dépend pas de ce qu’ils accomplissent. Dans notre tentative de les aider à devenir quelqu’un, n’oublions pas qu’ils le sont déjà!

#F: FAILURE c’est correct. L’un des plus grands indicateurs d’un enfant avec une bonne estime de soi est de le voir passer d’un échec à un autre sans perdre son enthousiasme. LA RÉTROACTION est importante. Que ce soit pour leur montrer comment s’améliorer. FAST n’est pas nécessairement aussi important que FINISHING.

Prendre soin de soi n’est pas égoïste et laissez vos enfants voir que vous prenez également soin de vous.