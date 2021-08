Les parents vaccinés s’inquiètent pour leurs enfants non vaccinés ⋆ 10z viral

Les adultes vaccinés ont pu jouir d’un sentiment de protection depuis qu’ils ont été vaccinés, et pas seulement pour eux-mêmes. Ceux qui ont de jeunes enfants qui ne sont pas encore éligibles aux vaccins Covid-19 pourraient au moins ressentir un certain soulagement en sachant qu’ils étaient tous protégés. Un adulte entièrement vacciné, s’il est exposé au coronavirus sur son lieu de travail ou ailleurs, ne le ramènerait probablement pas à la maison à ses enfants

Mais ce soulagement s’est évaporé la semaine dernière après un changement dans les directives fédérales sur les masques pour les personnes vaccinées, suivi de ce qui a déclenché le changement: de nouvelles découvertes sur la variante delta hautement contagieuse, détaillées dans un document interne divulgué des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les résultats ont indiqué que, bien que les infections percées chez les personnes vaccinées soient beaucoup plus rares que les infections chez les personnes non vaccinées, de tels cas peuvent être aussi transmissibles que ceux chez les personnes non vaccinées. Avec la variante Delta se propageant à travers le pays, de nombreuses familles avec des enfants trop jeunes pour être vaccinés qui venaient de commencer à reprendre des vacances, des rendez-vous de jeu et d’autres passe-temps pré-pandémiques disent maintenant qu’elles reconsidérent leur décision. Certains parents se demandent s’il est sécuritaire de continuer à envoyer leurs enfants au camp. Certains craignent que la prochaine année scolaire ne soit bouleversée par plus de cas de Covid-19 dans les salles de classe que jamais auparavant, entre une propagation de variante plus contagieuse et des mesures d’atténuation, comme les masques, qui ne sont plus mises en œuvre dans certaines écoles.

La variante Delta est déjà de la vieille école. Tout simplement génial. Je blâme les anti-vaccins d’avoir laissé ce foutu virus se déchaîner et muter encore et encore… https://t.co/Sg0NHW5oiC – Joy-Ann (Pro-Démocratie) Reid (@JoyAnnReid) 6 août 2021

Leur préoccupation n’est pas seulement d’exposer indirectement les plus jeunes membres de la famille au coronavirus, mais que les parents vaccinés, eux aussi, ne soient plus invincibles. Une escapade d’un week-end sans les enfants ou une soirée rendez-vous au cinéma ou à l’intérieur d’un restaurant donne soudain l’impression que cela pourrait par inadvertance introduire le coronavirus dans leur foyer, ce dont ils ne s’étaient pas inquiétés auparavant. Les maladies graves chez les enfants sont rares, mais les cas de coronavirus pédiatriques sont en augmentation, et de nombreux parents se demandent si leurs enfants seront les prochains à tomber malades – une inquiétude qu’ils avaient pratiquement perdue alors que les cas de Covid-19 à l’échelle nationale ont chuté au printemps et au début l’été.