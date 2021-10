Les parieurs aiment les Astros comme favoris de 1,5 course

Les parieurs ont la possibilité de miser de l’argent sur les Braves d’Atlanta dans les World Series pour la première fois de ce millénaire. Malheureusement pour eux, leur action est dérisoire par rapport aux Astros de Houston sur leur propre terrain.

Les Braves sont des outsiders de +1,5 run dans le match 1, mais n’ont récolté que 25% de l’action d’avant-match dans la perspective de l’ouverture de la série, selon Tipico Sportsbook. C’est peut-être parce que prendre Atlanta et le spread ne vous rapportera qu’un paiement de -180. Parier sur Houston pour gagner par deux points ou plus vous rapportera +145.

Ces mêmes joueurs font confiance à la boîte des frappeurs mardi soir, une majorité de 71% des paris penchent vers la fin à 8,5 points (-102). Si les retours récents se confirment, ce pari pourrait se dissoudre dans l’air nocturne du Texas.

Les Braves n’ont accordé que 3,3 points par match lors des trois matchs éliminatoires de l’ancien Astro Charlie Morton jusqu’à présent. Houston contre avec Framber Valdez, un élément de confiance de la rotation au cours des deux dernières saisons et un joueur qui a récemment été vu avec les Red Sox de Boston à trois points mérités sur deux départs ALCS. Les Astros n’ont accordé que trois points par match lors de ses apparitions en séries éliminatoires.

Ces chiffres suggèrent un duel de lanceurs à Minute Maid Park, mais il y a toujours de la valeur à trouver dans les frappeurs de mardi soir. Yordan Alvarez a réussi au moins un coup sûr à chaque match de la série de six matchs contre les Red Sox, mais il paiera toujours +175 s’il peut maintenir cette séquence contre Atlanta. Dansby Swanson est au milieu d’une séquence de cinq matchs avec coup sûr et a réussi huit de ses 10 matchs éliminatoires cet automne, mais renvoie une valeur de +250 s’il peut enfoncer un seul dans le champ extérieur lors du match 1.

Le public surévalue-t-il une équipe d’Astros à 95 victoires à domicile? La minorité soutient-elle follement Atlanta parce qu’elle affronte les plus grands méchants du baseball ? Ou Morton et les Braves sont-ils destinés à réussir lors de leur première apparition aux World Series des années 2000 ? On en saura plus ce soir.