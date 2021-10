Les parieurs de la NFL ont été écrasés par les Panthers et les Raiders au cours de la semaine 5

La fête de l’amour entre les parieurs de la NFL et le quart-arrière des Carolina Panthers, Sam Darnold, a peut-être atteint son expiration inévitable dimanche.

Lorsque l’ancien partant des Jets de New York est revenu à ses anciennes habitudes avec trois interceptions lors d’une défaite à domicile 21-18, le public des parieurs a également souffert. Selon The Action Network, 69% des paris placés sur le spread ont pris Panthers -3 tandis que 57% des parieurs Moneyline ont attrapé Carolina -138 (pariez 138 $ pour gagner 100 $).

Ces deux paris semblaient solides à la mi-temps, les Panthers menant 15-6 et l’offensive des Eagles incapable de déplacer le ballon vers le bas du terrain. Ensuite, Philadelphie a battu la Caroline 15-3 au cours des deux dernières images avec le quart-arrière Jalen Hurts se précipitant pour deux touchés après avoir conduit son équipe dans la zone rouge. Ce dernier score a laissé les Panthers à la traîne par trois avec 2:38 restants en temps réglementaire – encore beaucoup de temps pour Darnold pour mettre la Caroline dans le champ de tir.

📈#NFL DIMANCHE 13h STATS PARI Bulletins de pari NJ/CO : 🔵 55% sur #KeepPounding -2.5 vs #FlyEaglesFly

🔴 86% sur #GoBucs -11,5 vs #FinsUp

🔷91 % SOUS 38,5 points en #NEvsHOU

🟥68% Moneyline #Saints

🟦60% sur #BroncosCountry -2.5 vs #HereWeGo#PHIvsCAR #MIAvsTB #NOvsWAS #DENvsPIT pic.twitter.com/bQVoFGotgo – Tipico Sportsbook (@tipico) 10 octobre 2021

Au lieu de cela, il n’a réussi qu’un premier essai avant qu’un faux départ ne le laisse avec le premier et 20 sur la ligne des 35 verges des Panthers. Le jeu qui a suivi a vu Darnold se lancer dans une double couverture vers le large-out Robby Anderson, seulement pour être éliminé de Steven Nelson.

Steven Nelson le choisit pour les @Eagles ! #FlyEaglesFly 📺: #PHivsCAR sur FOX

📱: application NFL pic.twitter.com/5Iz8NLBW9Z – NFL (@NFL) 10 octobre 2021

Darius Slay a enregistré les deux premières interceptions de Darnold dimanche, donc le quart-arrière a peut-être essayé d’éviter le demi de coin vedette. Cependant, il n’a pas pu éviter le même sort, et les parieurs s’en souviendront sûrement à l’avenir.

Ceux qui ont misé les Raiders de Las Vegas pour couvrir -3,5 à domicile contre les Bears de Chicago ne peuvent pas se sentir mieux. Alors que 54% des paris Moneyline ont atterri sur les Bears +240 (pariez 100 $ pour gagner 240 $), 69% des paris sur le spread ont pris Las Vegas -3,5.

Les Bears ont gagné 20-9, alors que Chicago a effectué des touchés consécutifs après que les Raiders ont pris une avance de 3-0. Le quart-arrière de Vegas Derek Carr a complété 22 des 35 passes pour 206 verges et une interception contre une défense des Bears qui l’a renvoyé à trois reprises, a dévié trois passes et a vu Khalil Mack accumuler huit plaqués contre son ancienne équipe.

Khalil Mack a battu son ancien coéquipier Derek Carr lors de la tentative à deux points. : #CHIvsLV sur CBS

📱: application NFL pic.twitter.com/BxQ33Jrs7Y – NFL (@NFL) 10 octobre 2021

La semaine 5 de la saison de la NFL a vu un certain nombre de favoris des paris battre facilement l’écart avec des joueurs comme les Rams de Los Angeles, les Buccaneers de Tampa Bay et les Titans du Tennessee remportant chacun une victoire sans stress. Espérons que ceux qui ont pris les Panthers et les Raiders ont pu encaisser des billets plus gros lors de ces affrontements.

