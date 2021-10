Les parieurs ont toutes les preuves dont ils ont besoin pour faire disparaître les Browns à l’avenir

Après une impressionnante campagne 11-5 la saison dernière qui s’est terminée par une défaite en séries éliminatoires contre les Chiefs de Kansas City, les Cleveland Browns sont entrés en 2021 avec autant de battage médiatique qu’ils en ont eu depuis des décennies.

Mais six semaines après le début de la saison et plusieurs grosses blessures plus tard, cette excitation commence à s’estomper. La nouvelle que le quart-arrière Baker Mayfield ratera le match de jeudi contre les Broncos de Denver en raison d’un labrum déchiré n’est que le dernier coup porté à une équipe qui, malgré un record de 3-3, détient toujours la quatrième cote la plus courte sur Tipico Sportsbook pour remporter l’AFC à + 900.

En plus de Mayfield, Cleveland est également aux prises avec des blessures aux deux membres de son tandem dynamique de demi offensifs Nick Chubb et Kareem Hunt. Hunt a été blessé lors de la défaite de dimanche contre les Cardinals, la deuxième de suite de l’équipe après avoir remporté les trois précédentes victoires consécutives. Mais malgré les problèmes de santé d’une attaque qui a également été sans le receveur large Jarvis Landry et pourrait être sans Odell Beckham Jr., encore une fois, c’est la défense qui peut être la plus grande déception de Cleveland.

Pour que les Browns soient à la hauteur des attentes, ils doivent remporter certains des plus gros affrontements de leur calendrier. Mais non seulement ils sont 0-3 dans les matchs contre des équipes qui ont également les cinq meilleures chances de remporter leurs conférences, les Browns ont accordé une moyenne de 39,0 points dans ces matchs – contre les Chiefs de Kansas City, les Chargers de Los Angeles et les Cardinals de l’Arizona.

Dans les autres matchs, les Browns ont une fiche de 3-0 tout en n’accordant que 11,3 points par match. C’est probablement pourquoi ils sont toujours favoris avec 1,5 point jeudi contre une équipe moyenne de Denver, malgré le fait que Case Keenum ait été nommé QB partant. Les incohérences des Browns ont créé une dynamique de statistiques étrange où ils se classent au deuxième rang de la NFL pour le nombre total de verges autorisées par match, mais 24e pour le nombre de points autorisés. Les équipes ont réussi 14 touchés contre elles, à égalité au troisième rang autorisé dans la NFL.

Ce n’est certainement pas une formule parfaite pour le succès, mais les Browns auraient peut-être réussi à atteindre au moins une place en séries éliminatoires pour les Wild Card sans les blessures qui s’accumulent maintenant. Alors qu’ils continuent de perdre des joueurs, battre seulement les mauvaises équipes devient plus un défi. Leurs deux plaqués offensifs de départ sont discutables à jouer jeudi, ce qui ajoute à l’attrait de la ligne d’argent +102 des Broncos.

Aucune des blessures de Cleveland ne devrait mettre fin à la saison, il y a donc toujours une chance qu’ils soient en bonne santé et redressent le navire avant qu’il ne soit trop tard, ce qui signifie leurs cotes de conférence, +330 cotes de la division AFC Nord (deuxième meilleur) et +2000 Super Bowl les cotes du gagnant (à égalité au 9e rang) ont toujours une certaine valeur. À chaque match qui passe, cependant, il devient de plus en plus difficile de croire que la couverture des Browns s’étend (3-3 contre l’écart cette saison), sans parler de gagner carrément.

