Les parieurs peuvent faire en sorte que la star de Chelsea Romelu Lukaku marque contre Liverpool à 30/1

ROMELU LUKAKU a débuté sa saison en beauté après avoir marqué 15 minutes après ses débuts à Chelsea contre Arsenal.

Et Parimatch permet à de nouveaux clients de soutenir Lukaku pour marquer à nouveau contre Liverpool samedi à 30/1.

Chelsea a déboursé 97,5 millions de livres sterling pour ramener Lukaku PARIMATCH FAIT MARQUER LUKAKU AU 30/1 ICI*

La nouvelle signature de Chelsea a propulsé les vainqueurs de la Ligue des champions de Thomas Tuchel à un nouveau niveau contre Arsenal.

Il n’a fallu que 15 minutes à Lukaku pour ouvrir le score après avoir eu le simple goût de taper dans le centre de Reece James et il aurait marqué un deuxième but s’il n’y avait pas eu un arrêt spectaculaire de Bernd Leno.

Son immense début de saison a également fait de lui le favori des bookmakers pour remporter le Soulier d’Or de Premier League.

Les parieurs peuvent faire en sorte que Lukaku marque à tout moment à Anfield à 30/1 ICI*.

Il faut deux minutes pour s’inscrire et créer un compte.

Le pari maximum pour cette offre est de 1 £ et si Lukaku marque, vos gains bonus seront payés en paris gratuits.

PARIMATCH FAIT MARQUER LUKAKU AU 30/1 ICI*

