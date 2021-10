Les parieurs se penchent sur les Dodgers remportant le match 6 de la NLCS

Le match 6 de la NLCS de samedi soir entre les Braves d’Atlanta et les Dodgers de Los Angeles a beaucoup en jeu. Les Braves peuvent décrocher une place dans les World Series pour la première fois depuis 1999, mais ils devront repousser le champion en titre Dodgers, qui cherchera à étendre la série à sept où ils pourront se battre pour une apparition consécutive aux World Series. Tipico Sportsbook a les Dodgers en visite comme un favori de 1,5 course dans ce que les projets doivent être un jeu à faible score.

L’argent qui rentre indique que la plupart des parieurs s’attendent à voir un bon nombre de points marqués, avec 65% des bulletins de paris prenant la SUPPRESSION sur le total de 8,5 points de Tipico. Les billets suggèrent également que cette série ne sera pas décidée avant le septième match de dimanche. À l’approche du pitch d’ouverture de samedi, 75 pour cent des bulletins de paris ont les Braves à +1,5, pourtant, seulement 53 pour cent des billets prennent les Braves à la ligne d’argent, suggérant qu’Atlanta jouera assez bien pour couvrir l’écart mais n’en fera pas assez pour gagner carrément.

Ian Anderson devrait prendre le départ d’Atlanta ce soir et devra refroidir les Dodgers qui frappent fort dans la foulée d’une performance de 17 coups sûrs au cinquième match. Pendant ce temps, Walker Buehler obtient le feu vert pour LA dans un match 6 à gagner ou à rentrer à la maison.

