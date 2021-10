Les paris accessoires les plus amusants pour la NFL, la NBA, la NHL et la MLB

N’importe qui peut choisir un gagnant contre le spread ou encaisser sur la ligne d’argent, mais il faut un peu plus de compétences et de recherche pour enchaîner les paris d’accessoires réussis.

Un pari accessoire est un pari placé sur un concours qui n’implique pas le score final du jeu. Une victoire d’équipe n’est pas nécessaire ici. Nous recherchons des performances individuelles sur lesquelles miser ou parier. Peut-être que c’est Tom Brady qui lance deux touchés ou plus dans un match ou LeBron James qui enregistre un triple-double une nuit donnée. L’objectif est de rechercher les faiblesses et les tendances à exploiter pour un athlète individuel ou une équipe.

Cela semble différent dans chaque sport et constitue l’une des expériences de paris les plus amusantes et les plus excitantes.

Voici un aperçu des paris sur les accessoires dans chaque sport qui vous permettront de gagner ou de perdre des sensations fortes :

MLB : aucune course en première manche

Connu par les parieurs simplement sous le nom de NRFI, l’accessoire No Runs First Inning est extrêmement simple. Le parieur gagne si les six premiers retraits d’un match vont et viennent sans que personne ne traverse le marbre.

Cela semble simple – et c’est généralement le cas – mais il y a une raison pour laquelle c’est considéré comme un pari. Parfois, une balle au sol de routine se fait botter, ce qui permet à un frappeur d’atteindre la base et de marquer. Parfois, c’est un premier coup de circuit qui met fin à la NRFI avant même qu’elle n’ait une chance d’encaisser. Souvent, le jus ne vaut pas la peine d’être pressé. Lorsque deux lanceurs d’as sont sur le monticule, les chances de frapper NRFI peuvent chuter à -200 (pariez 200 $ pour gagner 100 $) ou moins.

Si vous cherchez à placer un pari avec un résultat rapide, il n’y a pas d’accessoire plus attrayant que No Runs First Inning.

LNH : Première période terminée

Contrairement à la NRFI, un First Period Over (ou FIPO) dans la LNH est un pari offensif. Tout comme le NRFI, il ne faut généralement pas longtemps pour encaisser.

Les paris sportifs comme Tipico offrent des cotes pour un sur/moins de buts marqués par période. La première période permet généralement une prise de risque un peu plus offensive car les équipes sont encore en train de se comprendre. Typiquement, cela signifie un sur/sous fixé à 1,5 buts. Une victoire FIPO nécessite au moins deux buts dans ce cas.

A l’inverse, vous pouvez parier sur une première période sous (ou deuxième période, ou troisième période) mais alors vous vous enracinez pour la défense. C’est toujours amusant, bien sûr, mais pas aussi excitant que de regarder les patineurs allumer la lampe.

NFL : Marqueur de touché à tout moment

Comme tout manager de sports fantastiques peut en témoigner, peu de choses sont meilleures que de regarder votre joueur jouer six, quel que soit le score. Parier sur un marqueur de TD à tout moment crée la même énergie encore et encore.

La meilleure partie de cet accessoire est que vous pouvez parier sur plusieurs joueurs et éviter de vous menotter à un seul athlète. Cela est particulièrement utile pour les équipes chargées de joueurs talentueux, comme les Buccaneers de Tampa Bay et leur corps de capture de passes composé de Mike Evans, Antonio Brown, Chris Godwin et Rob Gronkowski.

Les accessoires MNF les plus pariés à @tipico avant le coup d’envoi des Seahawks and Saints : -Jameis Winston MOINS de 1,5 TD total

-Alex Collins PLUS de 44,5 yard de pointe

-Alvin Kamara PLUS de 31,5 verges sur réception Est-ce que vous décolorez le public ? pic.twitter.com/2lRrfx5XuL – BetFTW (@Bet_ForTheWin) 25 octobre 2021

Les cotes varient selon les joueurs, ce qui est logique étant donné la façon dont les combos quarterback-wideout peuvent changer le jeu, mais cela ne rend pas le pari moins excitant. Même en cas d’éruption, parier sur un TD à tout moment fournit une raison de prêter une attention particulière.

NBA : totaux de points joueurs + passes décisives + rebonds

Êtes-vous un adepte du NBA League Pass ? Vous aimez regarder des joueurs individuels plus que de rester avec une seule équipe toute l’année ? Cet accessoire est fait pour vous.

Le pari points+assistances+rebonds combine les statistiques d’un joueur en un seul nombre qui est comparé à un over/under. Par exemple, disons que Stephen Curry a un nombre de points + passes + rebonds supérieur/inférieur à 42,5. Il aurait besoin que ces trois catégories totalisent 43+ pour qu’un parieur gagne. Donc, si Curry termine avec 30 points, 12 passes et huit rebonds, c’est une couverture facile sur 42,5. Comme toujours, les parieurs pourraient également prendre le dessous ici.

⚡️Découvrez les spéciaux des joueurs @NBA de ce soir : La NBA est de retour🔥 Meilleur buteur

La plupart des tableaux

La plupart des dix sous Vivez maintenant dans l’application @Tipico📲.#DubNation #LakeShow #NetsWorld #FearTheDeer pic.twitter.com/jDlWx5GhSC – Tipico Sportsbook (@tipico) 19 octobre 2021

Si vous pensez que Curry doit passer une nuit de repos, rendez-le intéressant. Et comme l’accessoire Anytime Touchdown Scorer de la NFL, les parieurs peuvent placer plusieurs paris accessoires sur un même match.

Dans tous les cas, cela transforme un match NBA en un one-man show et donne aux parieurs une vision en tunnel pendant au moins 48 minutes.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

33 photos des signes sauvages que les fans de la MLB ont apportés pour narguer les Astros cette année

voir 33 images