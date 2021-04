Les paris cryptographiques pour les paris sportifs en ligne sont désormais légaux dans le Wyoming

Le Wyoming a adopté une nouvelle loi légalisant les paris sportifs en ligne dans l’État, les joueurs étant capables de financer leurs comptes auprès des bookmakers utilisant des crypto-monnaies.

Le gouverneur Mark Gordon a signé lundi la loi no 133 de la Chambre, et de nouvelles directives devraient entrer en vigueur à partir du 1er septembre. Le Wyoming devient le deuxième État des États-Unis à autoriser les paris sportifs en ligne.

Dans le cadre du projet de loi, le législateur de l’État a reconnu la cryptographie comme un moyen approprié d’effectuer des dépôts sur des comptes de paris sportifs en ligne.

Selon les définitions de l’article 1 de la législation, les cryptos, ainsi que les monnaies numériques et virtuelles, sont considérées comme des équivalents de trésorerie – c’est-à-dire des actifs approuvés convertibles en espèces pour une utilisation dans les paris sportifs en ligne.

Outre les cryptos, les parieurs peuvent également utiliser des chèques de voyage, des chèques de banque, des mandats et des cartes de crédit, entre autres, pour financer leurs comptes auprès des bookmakers de paris sportifs en ligne.

Les titulaires de licences de paris sportifs en ligne potentiels devront cependant offrir des services de paris en ligne dans au moins trois juridictions américaines pour recevoir des autorisations des régulateurs du Wyoming, conformément aux dispositions du projet de loi.

L’inclusion de cryptos en tant qu’équivalent en espèces approuvé est le dernier exemple de la politique libérale du Wyoming envers les crypto-monnaies.

En effet, le Wyoming est le premier État des États-Unis à autoriser les dépôts cryptographiques pour les jeux d’argent en ligne. Pendant ce temps, les bookmakers britanniques sont autorisés à accepter les paiements en crypto-monnaie sur leurs plateformes depuis 2016.

Avec sa position amicale envers les crypto-monnaies, le Wyoming a été présenté comme ayant une chance significative de contester la domination de l’incorporation commerciale du Delaware. Depuis 2018, les jetons cryptographiques sont exemptés de la réglementation sur les valeurs mobilières dans le Wyoming.

En février, Caitlin Long, PDG de la banque numérique Avanti Financial Group, a déclaré que les entreprises de blockchain étaient de plus en plus conscientes des avantages de l’incorporation de crypto offerts par le Wyoming sur le Delaware.