Les paris dérivés explosent le fonds de couverture Archegos; Infliger des milliards de pertes aux banques mondiales ⋆ .

par Pam Martens et Russ Martens, Wall St On Parade:

L’implosion des hedge funds d’Archegos Capital Management a jusqu’à présent généré des milliards de dollars de pertes pour les actionnaires des banques mondiales Credit Suisse et Nomura, dont les valeurs de marché ont chuté; fait de sérieux dommages à la réputation de Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui sont tous deux autorisés à posséder des banques assurées par le gouvernement fédéral même après avoir failli se faire exploser en 2008 et l’auraient sûrement fait sans des renflouements secrets gigantesques de la Réserve fédérale; réduire de moitié la valeur de marché de ViacomCBS; a fait chuter la valeur marchande de Discovery de 40%; a rasé des milliards de dollars sur la valeur marchande des grandes banques de Wall Street hier alors que les rumeurs couraient sur qui cachait les pertes; et a soulevé des questions critiques, une fois de plus, sur la compétence de la Réserve fédérale pour superviser ces casinos commerciaux assurés par le gouvernement fédéral.

L’effondrement des Archegos a fait encore une chose. Cela a rappelé aux lecteurs de Wall Street On Parade que notre décennie de tordage sur le dangereux brouillon consistant à permettre aux banques de dépôts assurées par le gouvernement fédéral de posséder des dizaines de billions de dollars en dérivés opaques et de gré à gré reste la plus menace pour la stabilité financière des États-Unis.

Ce qui a été reconstitué jusqu’à présent, et qui n’a été nié par aucune des parties impliquées, est le suivant:

Après avoir plaidé coupable de fraude par virement bancaire impliquant des délits d’initiés en 2012 pour le compte d’un autre fonds spéculatif qu’il a fondé, Sung Kook «Bill» Hwang a par la suite discrètement fondé un «family office», un fonds spéculatif qui est autorisé à décider par lui-même s’il doit le faire. s’inscrire auprès de la Securities and Exchange Commission. Il n’y a aucun dépôt auprès de la SEC pour suggérer qu’elle connaît l’existence d’Archegos ou comment il fonctionne et il n’y a pas de dépôt 13-F auprès de la SEC pour montrer les niveaux dangereux d’exposition aux actions et l’effet de levier qu’elle avait accumulé grâce à des contrats dérivés avec certaines des plus grandes banques. à Wall Street. Cela soulève bien sûr la question de savoir dans quelle mesure ce marché boursier en plein essor est basé sur des contrats dérivés secrets entre des fonds spéculatifs douteux et des banques assurées par le gouvernement fédéral.

Bloomberg News a rapporté hier qu’Archegos avait peut-être mobilisé entre 5 et 10 milliards de dollars d’actifs jusqu’à 50 milliards de dollars d’exposition. Au lieu d’acheter purement et simplement des actions ou d’acheter des options sur actions en bourse, selon Bloomberg News et d’autres médias, Archegos utilisait des contrats dérivés privés (de gré à gré) pour obtenir des dizaines de milliards de dollars d’exposition aux actions. Une grande partie de cette exposition concernait les actions de ViacomCBS et Discovery ainsi que les actions technologiques chinoises. Comme ces positions ont dû être dénouées car Archegos n’a pas été en mesure de répondre aux appels de marge, ViacomCBS a chuté de plus de 50% avec Discovery en baisse de plus de 40%. (Voir le tableau ci-dessus.)

Selon le Financial Times, les cinq banques mondiales connues jusqu’à présent pour avoir fourni un effet de levier à Archegos sont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura et UBS. Le Wall Street Journal rapporte que la Deutsche Bank était également impliquée dans le dumping d’actions liées aux participations d’Archegos.

Nomura a publié une déclaration reconnaissant un potentiel de 2 milliards de dollars de pertes. Le Credit Suisse a publié cette déclaration:

«Un important hedge fund basé aux États-Unis a fait défaut sur les appels de marge effectués la semaine dernière par le Credit Suisse et certaines autres banques. Suite à l’incapacité du fonds à respecter ces engagements de marge, le Credit Suisse et plusieurs autres banques sont en train de sortir de ces positions. S’il est actuellement prématuré de quantifier l’ampleur exacte de la perte résultant de cette sortie, elle pourrait être très significative et importante pour nos résultats du premier trimestre, malgré les tendances positives annoncées dans notre communiqué de négociation plus tôt ce mois-ci. Nous avons l’intention de fournir une mise à jour sur cette question en temps voulu. »

À 8h30 ce matin, Goldman Sachs, Morgan Stanley et UBS n’ont pas commenté publiquement d’éventuelles pertes pour leurs sociétés respectives.

À la clôture des négociations hier à New York, Nomura avait perdu 14,07 pour cent de sa valeur marchande; Le Credit Suisse a enregistré une perte de 11,5%; Deutsche Bank était en baisse de 3,24 pour cent; Morgan Stanley avait perdu 2,63%. Goldman Sachs, après avoir divulgué anonymement aux médias que ses pertes seraient probablement «immatérielles», a clôturé hier avec une perte de seulement 0,51%.

Le nombre d’actions négociées dans ViacomCBS Classe B au cours des quatre dernières séances de négociation suggère qu’il y a beaucoup plus de pertes non divulguées.

ViacomCBS Classe B négocie généralement environ 27 millions d’actions par jour. Mais le volume de l’action au cours des dernières séances de négociation est passé à 8 fois ce montant alors que le cours de l’action enregistrait des pertes stupéfiantes. Mercredi, le volume d’actions de ViacomCBS était de 89,8 millions; Jeudi, il a échangé 44,2 millions d’actions; Le volume de vendredi a grimpé à 216,6 millions d’actions tandis que le volume de lundi a atteint 213,57 millions d’actions.

En savoir plus @ WallStOnParade.com