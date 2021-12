Les paris sont le prochain champ de bataille du streaming sportif

Avec plus d’options de coupe de cordon que jamais auparavant, les fans de sport ont une véritable corne d’abondance de services en direct parmi lesquels choisir. Et alors que ces services proposent de nouvelles façons de séduire les téléspectateurs et de les garder à l’écoute, certains semblent se regrouper autour d’une grande nouveauté : les paris.

Les services de streaming à travers l’industrie ont commencé à ajouter des fonctionnalités de paris aux côtés de leurs flux sportifs, offrant un moyen d’augmenter l’engagement et d’ouvrir une nouvelle source de revenus dans le processus. Disney, DAZN, FuboTV, Sling et d’autres ont soit lancé des fonctionnalités de compagnon de pari, soit ont exprimé leur intérêt à entrer dans l’espace aux États-Unis – et pourquoi ne le feraient-ils pas ? N’importe quel service sportif avisé reconnaîtrait que les paris sont synonymes de matchs d’aussi loin que l’on s’en souvienne. Et il y a beaucoup d’argent à gagner.

« Les fans de sport font officieusement des paris avec leurs amis et leur famille pendant qu’ils regardent le match depuis des décennies », a déclaré à The Verge Mike Berkley, directeur des produits de FuboTV – qui a récemment lancé sa propre application de paris. « C’est essentiel pour être un fan, faire des paris occasionnels avec des amis et la famille, et c’est quelque chose qui, selon nous, rendrait notre produit encore plus attrayant qu’il ne l’est maintenant. »

Les paris sont quelque chose que Disney « intéresse vivement et poursuit agressivement ».

Ne cherchez pas plus loin que le cerveau du streaming Disney – un fournisseur de contenu typiquement familial – comme preuve que les paris pourraient être le prochain champ de bataille du streaming pour toute entreprise qui possède un service sportif en direct. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, le patron de Disney, Bob Chapek, a déclaré aux actionnaires que la société « se dirigeait vers une plus grande présence dans les paris sportifs en ligne » pour son public ESPN, déclarant en outre que les paris sont quelque chose qui intéresse Disney « et qu’il poursuit agressivement ». . «

« Nous pensons que les paris sportifs sont une opportunité très importante pour l’entreprise », a déclaré Chapek. « Et alors que nous suivons le consommateur, nous devons nécessairement envisager sérieusement de nous lancer dans le jeu de manière de plus en plus importante. Et ESPN est une plate-forme parfaite pour cela.

(Disney a été signalé par Puck en octobre comme explorant une éventuelle retombée d’ESPN, bien qu’une source qui s’est entretenue avec CNBC a réfuté cette affirmation et a déclaré que la société se concentrait sur la création de valeur pour ESPN Plus, notamment en explorant les paris sportifs.)

Les paris sportifs ont augmenté au cours des dernières années sur une base d’État par État. En mai 2018, la Cour suprême a rejeté une loi fédérale interdisant les jeux de hasard sportifs, ouvrant la voie à des États individuels pour les autoriser. (Le New Jersey, par exemple, a légalisé les paris sportifs presque immédiatement.) Aujourd’hui, selon la société de données Ampere Analysis, environ 34 % des fans de sport parient chaque semaine sur des jeux aux États-Unis, et dépensent en moyenne 51 $ par semaine. Les amateurs de sport consacrent également environ 3,2 heures par semaine à des jeux fantastiques, selon les données de la société. Cela représente une opportunité assez importante pour les services sportifs en direct dans l’espoir de fidéliser leurs utilisateurs, de différencier leurs produits et de développer leur activité.

« La projection est que [legalization of betting] va continuer à croître d’un État à l’autre de manière agressive au cours des deux prochaines années », a déclaré Berkley. « Il y a certainement une tendance à ce que cela devienne non seulement légal, mais plus courant. »

Disney n’est pas la seule entreprise à explorer l’avenue des paris. Dish s’est associé à DraftKings plus tôt cette année pour intégrer les concours de paris sportifs et de fantasy de DraftKings dans sa plate-forme Dish TV Hopper en tant qu’intégration d’application. (Le service de télévision en direct appartenant à Dish, Sling, prend également en charge une expérience DraftKings intégrée pour les paris, ainsi que des chaînes d’information dédiées aux paris.) FuboTV a lancé sa propre fonctionnalité exclusive de paris sportifs dans l’Iowa le mois dernier, et elle est actuellement en train de valider la réglementation. obstacles à l’exploitation dans d’autres États. NBC Sports et Peacock s’associent à PointsBet pour leurs intégrations de paris.

Le service de streaming sportif DAZN, quant à lui, prévoit « d’être sur le marché des paris directement là où nous le pouvons », selon son président Kevin Mayer. Le porte-parole de DAZN, Graham James, a déclaré à The Verge qu’en ce qui concerne sa stratégie de paris aux États-Unis, DAZN n’a « aucun plan spécifique à partager pour le moment, mais pense que l’ajout de paris récréatifs à la plate-forme DAZN sur tous nos marchés créera un environnement sûr, amusant, et une expérience immersive que les fans peuvent apprécier aux côtés des sports de haut niveau qu’ils aiment.

« Le fait qu’ESPN, DAZN, tous ces gens en parlent si publiquement, cela me fait penser qu’ils pensent que c’est une trop grande opportunité de les laisser passer », a déclaré Minal Modha, analyste principal d’Ampère, à The Verge.

Alors que les paris sportifs ont traditionnellement été considérés comme tabous dans certains cercles, ces sociétés parient que le point de vue du public a changé ces dernières années. Chapek lui-même a reconnu que cette décision aurait pu être risquée autrefois pour une image de marque impeccable comme Disney. Mais maintenant, dit-il, les paris renforceraient en fait son volet sportif, en particulier auprès du jeune public.

« Le jeu n’a plus le cachet qu’il avait, disons, il y a 10 ou 20 ans », a déclaré Chapek le mois dernier. « Cela renforce en fait la marque ESPN, lorsque vous avez une composante de paris, et cela n’a aucun impact sur la marque Disney. »

Les paris peuvent fonctionner de plusieurs manières. Dish prend en charge les paris via une intégration DraftKings sur ses appareils Hopper, permettant aux utilisateurs de scanner un code QR pour accéder à la plate-forme DraftKings. Sling, quant à lui, utilise un système de redirection basé sur du texte qui peut être lancé à partir d’une icône de menu dans son expérience. La fonction de pari de Fubo fonctionne avec sa propre intégration d’application de paris sportifs exclusive qui se synchronise avec tout ce qui se passe sur votre écran de télévision (bien qu’il s’agisse toujours d’une expérience à deux écrans, avec l’événement se déroulant sur votre téléviseur et les paris via l’application).

« Le produit devra évoluer en permanence pour s’assurer que ces publics restent engagés. »

À l’heure actuelle, Chapek dit que Disney prévoit de travailler avec des tiers sur son offre de paris. Cela a beaucoup de sens pour toute entreprise qui souhaite éviter des investissements de centaines de millions de dollars pour atteindre un niveau d’échelle semblable à DraftKings en tant qu’opérateur de paris, a déclaré à The Verge Jeff Ifrah, membre fondateur d’Ifrah PLLC. Au lieu de cela, ces streamers peuvent choisir de s’associer à des tiers pour gagner de l’argent grâce aux revenus des jeux d’affiliation.

« La question à une entreprise comme Disney ou d’autres sociétés de streaming va être : est-ce vraiment le meilleur moyen pour nous de monétiser ? » Ifrah dit. « Il y a une tonne de questions pratiques quant à la meilleure façon de monétiser cette opportunité. Ce n’est peut-être pas pour être un opérateur.

De nombreuses applications de paris sportifs sont actuellement disponibles : DraftKings, FanDuel et BetMGM ne sont que trois parmi tant d’autres. Mais les paris sportifs via ces plateformes ne sont pas disponibles dans les 50 États. Par exemple, le système de paris mobiles et en ligne de DraftKings est actuellement pris en charge dans 16 États. Il est important de noter que l’Ifrah souligne que toute entreprise souhaitant surmonter les obstacles réglementaires pour exploiter une plate-forme de paris propriétaire devra le faire État par État.

Pour une entreprise comme FuboTV, cela signifie que la mise à l’échelle du produit sera un processus lent et coûteux. Actuellement, son application de paris sportifs n’est disponible que dans l’Iowa, mais Berkley me dit que FuboTV a accès au marché dans quatre autres États, ce qui signifie qu’elle a obtenu des licences pour opérer dans ces États mais doit encore terminer le processus d’approbation réglementaire.

Mais dans une mer de services qui offrent tous plus ou moins la même chose (moins si vous recherchez une couverture régionale, ce qui est un tout autre gâchis), Modha dit que les paris pourraient être un point de différenciation qui peut aider un sportif streamer pour rester à flot.

« Je pense que tant de services de streaming se demanderont : « Comment pouvons-nous y parvenir ? [unique selling point]? Comment pouvons-nous garantir que, alors que de plus en plus de services de streaming sont disponibles et que le marché devient de plus en plus fragmenté et que les gens doivent dépenser de plus en plus d’argent, comment pouvons-nous nous assurer que nous ne faisons pas partie des jetables ? » Et c’est pourquoi quelque chose comme la ludification des paris entre en jeu », explique Modha.

Si et quand les paris sportifs deviennent plus courants sur les services de streaming, cela offrira aux sociétés de streaming une autre caractéristique distinctive qui pourrait potentiellement permettre à leurs services sportifs de réussir. C’est un pari un peu comme la poussée de jeu de Netflix – plus il y a de points d’engagement, mieux c’est. Mais comme pour tout tirage en continu, le succès de ces mises en œuvre de paris dépendra en grande partie de leur capacité à se démarquer dans une foule d’offres similaires ou existantes, en particulier face à des goliaths comme Disney.

« Il y a tellement de services différents aux États-Unis. Donc, dans les premières étapes, tout cela sera brillant et nouveau, et cela attirera le public », a déclaré Modha. « Mais ce sera une évolution – le produit devra évoluer en permanence pour s’assurer que ces publics restent engagés et s’assurer que vous restez en avance sur la courbe de tout le monde. »