Les paris sur la LNH que nous avons le plus hâte de prendre au cours de la saison 2021-22

La saison régulière de la LNH est de retour, tout comme certains de nos paris préférés.

Quatre mois après que le Lightning de Tampa Bay se soit répété en tant que champion de la Coupe Stanley – remportant un solide salaire pour tous ceux qui ont pris leurs cotes de pré-saison 2020 à +750 – la campagne pour un triple tour commence mardi avec les Penguins de Pittsburgh à Tampa à 19 h 30 HE le ESPN. Le Seattle Kraken jouera son premier match réglementaire de l’histoire de l’équipe lorsqu’il visitera un club des Golden Knights de Vegas qui n’est plus la nouvelle franchise de la ligue à 22h15.

Avant que la rondelle ne tombe, l’équipe de BetFTW partage les paris qu’ils attendent le plus cette année.

Je ne comprends pas. C’est une équipe qui était à quelques matchs de vaincre le mastodonte Lightning, et maintenant ils sont pour la plupart intacts avec cette expérience. Bien sûr, Tampa est toujours un favori (+600). Mais avec ces cotes ? Je suis prêt à parier.

-Charles Curtis

Alex Ovechkin marque plus de 40 buts cette année. Ovechkin continue de poursuivre le record de buts de Wayne Gretzky en tant que meilleur buteur moderne de l’histoire de la LNH. Au cours des quatre dernières saisons, Ovechkin a joué à un rythme de 40 buts et n’a montré aucun signe d’arrêt. Tant qu’il est en bonne santé, Ovechkin devrait continuer à marquer à un rythme effréné et se rapprocher de plus en plus du record de buts convoité de la LNH.

-Marie Clarke

Jonathan Toews est de retour, Marc-André Fleury a pris le relais devant le filet et Adam Boqvist a été envoyé aux Blue Jackets de Columbus pour Seth Jones. Cette équipe des Blackhawks n’est peut-être pas encore construite pour remporter la Coupe à nouveau, mais elle a plus qu’assez de pièces pour faire les séries éliminatoires. À presque égalité d’argent, il se sent mal de ne pas les prendre. Attendez-vous à ce que les Hawks restent agressifs en essayant d’ajouter des pièces pour aider leur cause également.

-Blake Schuster

J’aimerais en quelque sorte que le prix soit meilleur, mais cela ressemble toujours à une réduction pour commencer la saison, car c’est le gars qui a vu le plus de tirs autorisés dans la ligue pendant TROIS ANNÉES COURANTES et il était toujours très bon. Donc, Winnipeg est allé améliorer la ligne bleue. Qu’est-ce que ça te dis? Que tu devrais faire ce pari.

-Charles Curtis

Parier sur l’offensive lors de la soirée d’ouverture ne nécessite pas beaucoup de réflexion, mais le FIPO est l’un des paris les plus amusants de l’année. Alors que le score global a légèrement baissé au cours de la saison écourtée de l’année dernière, attendez-vous à ce que ces chiffres remontent cette année avec plus de matchs équivalant à plus d’opportunités, sans parler du retour des fans dans les arènes. Je commence les choses en remportant 1,5 buts en première période (-125) dans Penguins-Lightning et je n’arrêterai pas de parier de si tôt.

-Blake Schuster

