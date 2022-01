Les paris sur les accessoires, les bonnes affaires DFS et un tas d’éruptions (?)

Jeudi soir, le football est terminé. Monday Night Football est prêt pour l’hibernation. Cela ne peut signifier qu’une chose.

La saison régulière 2021 de la NFL se dirige vers ses derniers arrêts en route vers son terminus des séries éliminatoires. 14 équipes verront leurs voyages prolongés, chacune unie par le rêve d’une apparition au Super Bowl 56 à Los Angeles. Les chemins qu’ils ont empruntés juste pour repérer ce mirage dansant à l’horizon d’une saison de 18 semaines ont tous été différents.

Certains ont voyagé dans un confort relatif. D’autres ont traversé des détours et des pannes de navires maintenus ensemble par du ruban adhésif et des jeux de hasard. Quelques privilégiés ne l’ont fait que quelques semaines avant de manquer complètement de carburant.

Bien que cela signifie que les séries éliminatoires se rapprochent, cela signifie également que nous en sommes à deux dernières semaines de listes de football de 16 matchs pour se gaver avant les périodes de soudure de fin janvier et février. La semaine 17 ne devrait pas être une programmation de barnburners – cela ressemble plus à ce samedi aléatoire vers la fin novembre où toutes les bonnes équipes de la SEC affrontent Samford ou Western Carolina ou Vanderbilt. Il n’y a pas un seul match où l’écart est inférieur à 3,5 points. Quatre jeux ont un écart d’au moins 12.

Tout cela pourrait conduire à un dimanche très déséquilibré. Mais bon, c’est le football, et il faut l’apprécier tant qu’on l’a. Bientôt, nous devrons nous contenter de regarder les seniors de l’université courir très vite et frapper le développé couché pour obtenir notre dose de gril.

Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.

L’équipe DFS à tout prix pour la semaine 17



Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Josh Allen et Joe Mixon.

QB : Justin Fields (5 500 $)

Tout dépend si Fields est autorisé à jouer dimanche, mais la recrue a une formidable opportunité de créer un élan pour 2022 en rôtissant les Giants et leur défense au 20e rang. Son penchant pour les lancers profonds – les 9,8 verges aériennes par cible de Fields sont le deuxième plus élevé de la ligue – lui donne l’opportunité d’arnaquer des morceaux qui totalisent de gros points. Prenez en compte un jeu de course fiable (il a en moyenne 56 verges au sol par match au cours de ses cinq derniers départs) et vous avez les ingrédients pour le genre de performances importantes, finalement dénuées de sens, qui peuvent créer un battage médiatique insoutenable à Chicago.

RB : Cam Akers (4 800 $)

Akers ne joue peut-être pas beaucoup après un revirement insensé après avoir déchiré son Achille cet été, mais il n’y a pas beaucoup de valeur parmi les demi offensifs bon marché dimanche. La pré-saison RB1 sera RB2 pour Sony Michel, et bien que Michel ait dépassé les attentes, il y a une chance qu’Akers brille lors de son premier match de 2021. Il est le seul gars que vous trouverez dans cette zone budgétaire avec plusieurs matchs de plus de 130 verges au sol. au cours des deux dernières années, et pourrait être le genre de dépliant qui facilite un peu la formation de Jonathan Taylor.

J’aurais adoré en faire une section de Rex Burkhead, mais ce gars n’a réalisé qu’une seule fois dans sa carrière des performances fantastiques consécutives de plus de 15 points. C’était en 2017.

WR : Zay Jones (3 900 $)

L’église de Latter Zay Jones est ouverte, et l’ancien ancien de la Caroline de l’Est, autrefois prolifique, reste une bonne affaire malgré de solides sorties consécutives pour les Raiders. Jones a 24 cibles au cours des trois dernières semaines et a transformé cela en 17 captures. Il ne va pas accumuler de verges massives et n’a qu’un seul touché cette année, mais c’est une bonne affaire qui devrait être responsable de points à deux chiffres, même contre une défense difficile des Colts.

TE : Cole Kmet (3 400 $)

Passons d’un type d’étage élevé à un type d’étage inférieur. Kmet est capable d’amener 11 cibles en une seule partie. Il pourrait également être distingué pour deux. Nous le savons parce que cela s’est produit deux semaines consécutives en novembre. Il a réussi 10 attrapés sur 14 cibles au cours des deux dernières semaines et, eh bien, si nous parions sur une cassure de Fields, nous pourrions aussi bien taquiner le TE1 avec lui. Même s’il ne le fait pas, la journée de 11 cibles et 14,5 points de Kmet est venue avec Andy Dalton à la barre de l’offensive.

Les paris prop que j’aime



Résultats du dimanche : 6-2 (0,750). Saison à ce jour : 86-64 (.573)

Les vacances m’ont empêché de faire une chronique des choix du lundi et le football du jeudi soir est revenu à la stase, traçant les meilleures façons de présenter les Jaguars de Jacksonville en 2022. Cela a peut-être refroidi une séquence chaude naissante, ou cela a peut-être donné du temps à mes choix juteux faire mariner. Qui dit (NDLR : c’est le premier) ?

Zach Wilson MOINS de 210,5 verges par la passe. Il n’a atteint ce chiffre qu’une seule fois depuis la semaine 4 et doit maintenant faire face à une défense de Tampa désireuse de prouver qu’elle a résolu les problèmes secondaires qui l’ont tourmenté plus tôt dans la saison. Vous pouvez l’associer à moins de 0,5 touchés pour un gain de +200. Je ne pense pas que ça va toucher, mais c’est une bonne valeur pour un acte de bon sens comme douter des Jets.

Ryan Tannehill MOINS DE 229,5 verges par la passe. Je ne suis pas très optimiste sur le fait que Tannehill ait eu une journée énorme contre la défensive contre la passe des Dolphins – une unité qui s’est classée 26e au classement des passeurs autorisés début novembre et qui se classe actuellement au sixième rang. Cependant, il est clair que le retour d’AJ Brown dans son alignement a été un baume pour son corps brûlé, alors associez-le à…

AJ Brown plus longue réception PLUS de 22,5 verges. Tannehill sait qu’il doit faire bouger les choses pour que l’offensive du Tennessee se déroule. Il est également assez sage pour comprendre que son geste le plus intelligent est de le lancer au meilleur joueur de sa formation et d’espérer le meilleur.

Taysom Hill MOINS de 195,5 verges par la passe. Il est passé sous ce nombre à chacun de ses deux derniers départs et aurait été trois pour trois si Deonte Harris n’avait pas explosé pour un touché de 76 verges en un temps fou d’une défaite contre les Cowboys. La Caroline a accordé moins de 210 verges par la passe nettes dans tous ses matchs sauf deux cette saison et moins de 195 dans 10 des 15.

Ezekiel Elliott MOINS de 54,5 verges au sol. Elliott n’a pas été son moi typiquement explosif en 2021 et a cédé des places à Tony Pollard, beaucoup plus frais. En conséquence, il n’a pas couru pour plus de 55 verges depuis le 17 octobre. La défense précipitée des Cardinals DVOA se classe cinquième dans la NFL, et les bonnes équipes ont réussi à mettre Elliott en bouteille pour de maigres gains.

Anthony Firkser PLUS de 7,5 verges sur réception. Cela ressemble à un appât. Suis-je stupide d’avoir mordu à l’hameçon sur un joueur qui a joué 33 snaps au total au cours des deux dernières semaines ? PROBABLEMENT! Mais il y a une tonne d’unders ici et je n’aime pas être un grincheux de paris et m’enraciner contre le plaisir. Allons-y, Fizerker.

Voici le pari que j’aime un peu, mais pas assez pour recommander officiellement (13-16 sur l’année, 1-12 sur mes 13 derniers paris, mon Dieu, effacez ce pari):

Jalen fait mal sous les 209,5 verges par la passe. C’était un sous-pari automatique. Il n’a pas réussi à casser 200 dans six de ses sept derniers matchs derrière une attaque résolument première. La seule exception dans cette liste était sa sortie de la semaine 15 contre Washington, où il a battu l’équipe de football sur 296 verges. Associez-le à PLUS de 43,5 verges au sol pour une expérience complète.

Mes choix directs



Voici mes sélections vedettes pour la semaine 17, ainsi que le cadenas de la semaine Rhode Island Scumbag (pour lequel je n’assume aucune responsabilité. Vous vivez selon le code scumbag, vous mourez selon le code scumbag). Vous pouvez trouver tout cela ici, mais si vous cherchez les Cliffs Notes…

Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Colts d’Indianapolis (-320) sur les Raiders de Las Vegas

Steelers de Pittsburgh (+145) sur les Browns de Cleveland

Choix contrarié :

Corbeaux de Baltimore (+170) sur les Rams de Los Angeles

Rhode Island Scumbag Lock de la semaine :

Jacksonville Jaguars (+14,5), Detroit Lions (+6,5) et peut-être les Miami Dolphins (+3,5)

Et si vous êtes intéressé par ma gamme complète de choix, vous pouvez les trouver ici.

La semaine dernière : 12-4 (0,750)

Saison à ce jour : 154-85-1 (.642)

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).