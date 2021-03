Les paris sur les sports électroniques prennent leur envol, quels jeux sont les plus populaires?

Alors que l’esport continue de se développer dans le monde entier, nous examinons les jeux les plus populaires sur lesquels parier.

Les paris sur les sports électroniques sont une tendance croissante, avec des prix en espèces plus importants et des tournois qui se déroulent régulièrement. Le marché des paris esports au Canada suit les tendances, mais il peut être compliqué pour les nouveaux arrivants de trouver le jeu parfait sur lequel parier. Du classique DOTA 2 aux nouveaux venus comme Valorant, voici les jeux les plus populaires pour les paris esports en 2021.

Les trois grands jeux e-sport

Depuis plus d’une décennie maintenant, trois jeux dominent le marché de l’esport: DOTA 2, League of Legends et Counter-Strike: Global Offensive. Ces jeux ont une audience constante et offrent certaines des batailles les plus intenses de l’esport.

DOTA 2 et League of Legends sont tous deux des jeux MOBA ou une arène de combat multijoueur en ligne. Deux équipes de 5 joueurs s’affrontent dans une arène, dans le but d’être la première équipe à détruire la base ennemie. DOTA 2 bat régulièrement des records de cagnotte dans l’esport. L’International, principal tournoi sur DOTA 2, s’est élevé à plusieurs millions de dollars.

Counter-Strike: Global Offensive est un FPS, où deux équipes s’affrontent dans une bataille pour désamorcer ou protéger l’objectif de leur équipe. Une équipe doit poser une bombe, tandis que l’autre doit l’empêcher d’exploser. Le jeu se termine soit lorsque tous les membres d’une équipe sont morts, si la bombe explose ou si elle se diffuse dans le temps.

Jeux d’e-sport qui ressemblent à des sports traditionnels

Les paris sur les sports électroniques sont similaires aux paris sportifs traditionnels à bien des égards, de sorte que les jeux de sports électroniques qui s’inspirent des sports traditionnels sont extrêmement populaires.

FIFA est le jeu le plus emblématique pour les fans de football. Les joueurs peuvent parier sur des matchs ou des résultats, tout comme pour les paris sur le football. C’est l’un des jeux d’esports les plus faciles pour commencer à parier, car les règles et les paramètres sont familiers à tous les fans de sport.

Les fans de football américain ont également leur propre jeu d’esport, avec Madden NFL. Le Madden 21 Club Championship rassemble les meilleurs joueurs alors qu’ils se battent pour gagner une part du prize pool de 750 000 $.

Pour les fans de basket, NBA 2K est le meilleur titre d’esport pour commencer. Les vrais joueurs de basket-ball font souvent référence à ce jeu, qui a sa propre chaîne de télévision et sa propre ligue de sport.

Autres jeux Esports populaires

Tant qu’un jeu vidéo peut être joué de manière compétitive, il relève de l’appellation d’esports. Il y a donc beaucoup de jeux d’esports, donc si vous ne trouvez pas votre choix parfait pour les paris esports, voici quelques autres jeux qui pourraient vous intéresser.

Valorant est encore assez nouveau sur la scène esports, mais il rassemble certains des meilleurs joueurs d’autres jeux d’esports FPS similaires (Overwatch, CS: GO, etc.). Ce FPS combine le tir traditionnel avec des capacités individuelles pour chaque héros, rendant les jeux plus dynamiques et inattendus.

Overwatch est un autre e-sport FPS populaire, où des équipes de 6 s’affrontent pour capturer des points objectifs ou escorter une charge utile jusqu’à sa destination. L’Overwatch League est la ligue e-sport officielle du jeu, où les équipes s’affrontent pour la grande finale annuelle.

Starcraft II est un autre jeu majeur dans l’esport. Ce jeu de stratégie rassemble les meilleurs joueurs du monde entier depuis plus de 10 ans maintenant. Le classement esports est principalement dirigé par des joueurs sud-coréens, où le jeu est un véritable phénomène.

Contrairement aux paris sportifs traditionnels, les paris sportifs sont encore assez jeunes et ont donc une marge de développement. Les paris sportifs bénéficient également des paris sportifs traditionnels, les amateurs de sport s’intéressant davantage aux jeux sportifs comme FIFA, Madden ou NBA 2K.

