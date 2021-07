Les paroles de “Happier Than Ever” de Billie Eilish expliquées

Billie Eilish a fait une promesse en 2020 que pas un seul de ses fans n’a oubliée : le moment où elle a sauté dans un salon pour changer son travail emblématique de teinture verte et noire était le moment où nous pouvions nous attendre à une nouvelle musique de Billie. Et ainsi, la métamorphose a commencé – Billie a finalement retiré son ancienne couleur de cheveux en faveur d’une blonde platine infusée de soleil, et maintenant nous sommes dotés de la nouvelle musique de Billie. Yay!

La dernière offre de Billie “Happier Than Ever” est honnêtement une bouffée d’air frais. Comme le titre l’indique, les paroles décrivent que Billie est ravie qu’un certain ~ quelqu’un ~ soit hors de sa vie. La chanteuse a brièvement discuté de la chanson dans son documentaire The World’s a Little Blurry et a déclaré que “toute la chanson ne ressemble plus à rien de spécifique, vous n’êtes tout simplement pas content d’être avec eux. Je ne peux même pas l’expliquer.” Tellement heureuse qu’elle ait sorti cette énergie toxique de sa vie, TBH.

Certains fans pensent que la chanson pourrait potentiellement parler de l’ex de Billie, Q Adams. Billie et Q ont rompu en avril 2019 et elle a expliqué: “Je n’étais tout simplement pas heureuse et je ne voulais pas les mêmes choses que lui, et je ne pense pas que ce soit juste pour lui. Je ne pense pas que vous devriez être dans une relation super excitée par certaines choses dont l’autre personne se moque complètement. Je ne pense pas que ce soit juste pour toi. Je ne pensais pas que c’était juste pour lui. Et il y avait juste un manque d’effort, je pense. J’étais littéralement comme, ‘Mec, tu n’as même pas assez d’amour pour t’aimer. Tu ne peux pas m’aimer, mec. Et vous ne le faites pas. Vous pensez que vous le faites. ‘”

Maintenant que vous avez des informations supplémentaires, consultez “Happier Than Ever” – et découvrez les paroles, bien sûr – ci-dessous:

[Chorus]

Quand je suis loin de toi

je suis plus heureux que jamais

J’aimerais pouvoir mieux l’expliquer

Je souhaite que ce ne soit pas vrai, mmm

[Verse 1]

Donne moi un jour ou deux

Penser à quelque chose d’intelligent

Pour m’écrire une lettre

Pour me dire quoi faire, mm-mm

Lisez-vous mes interviews?

Ou sautez-vous mon avenue?

Quand tu as dit que tu étais de passage

Étais-je même sur votre chemin?

Je savais quand je te l’ai demandé (Quand je te l’ai demandé)

Sois cool à propos de ce que je te disais

Tu ferais le contraire de ce que tu as dit que tu ferais (Ce que tu as dit que tu ferais)

Et je finirais par avoir plus peur

Ne dis pas que ce n’est pas juste

Tu n’étais clairement pas au courant que tu me rendais malheureux, ooh

Alors si tu veux vraiment savoir

[Chorus]

Quand je suis loin de toi (Quand je suis loin de toi)

Je suis plus heureux que jamais (je suis plus heureux que jamais)

J’aimerais pouvoir mieux l’expliquer (J’aimerais pouvoir mieux l’expliquer)

Je souhaite que ce ne soit pas vrai, mmm

[Instrumental Break]

[Verse 2]

Tu m’appelles encore, ivre dans ta Benz

Conduire à la maison sous l’influence

Tu m’as fait peur à mort mais je perds mon souffle

Parce que tu n’écoutes que tes putains d’amis

je ne me rapporte pas à toi

Je ne me rapporte pas à toi, non

Parce que je ne me traiterais jamais de cette merde

Tu m’as fait détester cette ville

[Verse 3]

Et je ne parle pas de toi sur internet

Jamais rien dit de mal à personne

Parce que cette merde est embarrassante, tu étais tout pour moi

Et tout ce que tu as fait c’est me rendre putain de triste

Alors ne perds pas le temps que je n’ai pas

Et n’essaye pas de me faire me sentir mal

Je pourrais parler de chaque fois que tu es arrivé à l’heure

Mais j’aurais une ligne vide parce que tu ne l’as jamais fait

Je n’ai jamais fait attention à ma mère ou à mes amis, alors je

Ferme-les tous pour toi parce que j’étais un enfant

[Outro]

Tu as tout gâché bien

J’ai toujours dit que tu étais incompris

J’ai fait de tous mes moments les tiens

Putain, laisse-moi tranquille

