Les paroles de John Lennon de ‘Imagine’ projetées sur des monuments

La chanson classique de John Lennon et Yoko Ono « Imagine » et l’album du même nom, aura 50 ans. Pour célébrer la puissance et la résonance de la chanson à l’occasion de ce 50e anniversaire, les paroles les plus poignantes et les plus connues du morceau ont été projetées sur des bâtiments et des sites tout aussi emblématiques du monde entier.

“Imagine All The People Living Life In Peace” est apparu sous forme de projection numérique sur les Chambres du Parlement et la Cathédrale St Paul à Londres et sur le Liver Building et le Musée de Liverpool dans la ville natale de John.

Il est également apparu sur le mur de Berlin et sur des panneaux d’affichage numériques à Times Square à New York et près du pont historique Nihonbashi à Tokyo. Ces projections font écho à une campagne d’affichage similaire que Yoko a entreprise il y a 20 ans, lorsque exactement le même libellé était utilisé dans des sites de premier plan à travers le monde.

Yoko Ono Lennon dit aujourd’hui; « John aurait adoré ça. ‘Imagine’ incarnait ce que nous croyions ensemble à l’époque. Nous sommes toujours ensemble maintenant et nous y croyons toujours. Le sentiment est tout aussi important maintenant que lorsqu’il a été écrit et publié il y a 50 ans.

Sorti pour la première fois en 1971, le morceau emblématique est devenu l’un des hymnes mondiaux les plus reconnus et les plus populaires pour la paix et a été repris par plus de 200 autres artistes, dont Neil Young, Madone, Elton John, et Lady Gaga. Plus récemment, il a été réinventé par Hans Zimmer lors de l’éblouissante cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, regardée par un public de centaines de millions de personnes.

Pour célébrer le 50e anniversaire de la chanson, de l’album et du film “Imagine”, le 10 septembre, Capitol/UMe sortira un pressage en édition limitée de l’album Imagine en double LP, exclusivement sur vinyle blanc. Cette édition collector présente le célèbre 2018 Ultimate Mix de l’album, produit par Yoko Ono Lennon et mixé par l’ingénieur Paul Hicks, triple lauréat d’un Grammy Award, avec une multitude d’extraits, dont la démo originale d'”Imagine”.

Précommandez le pressage en édition limitée d’Imagine sur vinyle blanc.