Les paroles de Nessa Barrett ‘IHYMUYD’ explorées – La star de TikTok laisse tomber une chanson pour son anniversaire!

Nessa Barrett a sorti son nouveau single, ” j’espère que tu seras misérable jusqu’à ta mort “, alias ” IHMUD ” ou ” IHYMUYD “ comme certains fans l’ont appelé – voici les paroles explorées.

La star de TikTok est en route vers une carrière musicale réussie après la sortie de son nouveau single.

La dernière chanson de Nessa a été créée le 6 août, ce qui coïncide avec l’anniversaire de la star des réseaux sociaux.

Nessa Barrett sort un nouveau single

La star de TikTok a sorti son nouveau single très attendu, “j’espère que tu seras misérable jusqu’à ta mort”, aux premières heures du vendredi 6 août.

Il s’agit du deuxième single du premier EP de Nessa, “Pretty Poison”.

Nessa a abandonné le nouveau single à l’occasion de son 19e anniversaire, dont elle avait déjà parlé dans une courte vidéo sur ses comptes de médias sociaux.

Il est disponible en streaming sur une gamme de plateformes de streaming, notamment Spotify, Apple Music, Jay Z’s Tidal, parmi bien d’autres.

La vidéo officielle sur YouTube a été créée il y a dix heures, mais elle a gagné près de 500 000 vues.

Paroles de la chanson explorées

Un certain nombre de fans de Nessa ont consulté les paroles de la chanson et ont déclaré qu’elle semblait plus heureuse après les récents événements dramatiques avec son ex.

La chanson commence comme suit :

J’entends toujours ta voix, j’essaye de déchirer mon monde en morceaux

Mais je ne suis pas ton jouet, tu peux casser et partir en saignant

Le mal est fait, je continue si je suis prêt ou pas

Mais tu me traînes dans la boue, je viens maintenant, je suis petit comme un putain

Puis le refrain commence :

J’espère que tu ne tomberas plus jamais amoureux

J’espère que tu seras toi-même et que tu perdras tes amis

J’espère qu’ils t’appelleront pour de la merde tu as dit

J’espère que tu es malheureux jusqu’à ta mort

Découvrez les paroles complètes ici ou allez simplement au clip sur YouTube.

Les fans disent que c’est la meilleure chanson de Nessa jusqu’à présent

De nombreux fans vedettes de TikTok ont ​​déclaré qu’il s’agissait de son meilleur single à ce jour et sont ravis de la sortie de son EP.

Une personne a tweeté : « Merci d’avoir fait ma chanson de l’année. Représente 2021 pour moi.

Quelqu’un d’autre a écrit : « J’aime que tu sois si heureux, tu mérites le meilleur du monde, la chanson est folle, j’ai besoin que tout le monde sache à quel point tu es talentueux. Avec IHYMUYD, vous allez conquérir le monde.

“Chaque vidéoclip et les paroles des chansons de Nessa s’améliorent de plus en plus, elle est tellement talentueuse honnêtement, elle semble plus heureuse qu’avant et j’adore ça”, a ajouté un autre fan.