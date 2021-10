Les paroles de Paul McCartney en lice pour le prix Waterstones

de Paul McCartney La prochaine biographie couvrant toute la carrière, The Lyrics, a été présélectionnée pour le prix Waterstones Book Of The Year de cette année.

Le nouveau livre, qui a été annoncé plus tôt cette année et devrait sortir le 2 novembre, racontera la vie du musicien à travers ses premières compositions d’enfance, des chansons de Les Beatles, Wings et de sa longue carrière solo.

Il sera également présenté avec des brouillons, des lettres et des images inédites de ses archives personnelles. Il fait partie des 13 titres nominés pour l’honneur annuel Waterstones. Le gagnant sera annoncé le 21 décembre.

Les paroles sont classées par ordre alphabétique pour fournir un récit kaléidoscopique plutôt que chronologique de la vie de McCartney, établissant pour la première fois les textes définitifs des paroles des chansons et décrivant les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites, les personnes et les lieux qui les ont inspirées, et ce qu’il pense à eux maintenant.

Dans la préface de The Lyrics, McCartney a écrit : « Plus souvent que je ne peux compter, on m’a demandé si j’écrirais une autobiographie, mais le moment n’a jamais été le bon.

« La seule chose que j’ai toujours réussi à faire, que ce soit à la maison ou sur la route, c’est d’écrire de nouvelles chansons. Je sais que certaines personnes, lorsqu’elles atteignent un certain âge, aiment consulter un journal pour se remémorer les événements quotidiens du passé, mais je n’ai pas de tels cahiers. Ce que j’ai, ce sont mes chansons, des centaines d’entre elles, dont j’ai appris qu’elles servent à peu près le même objectif. Et ces chansons couvrent toute ma vie.

« J’espère que ce que j’ai écrit montrera aux gens quelque chose sur mes chansons et ma vie qu’ils n’ont jamais vu auparavant. J’ai essayé de dire quelque chose sur la façon dont la musique se produit et ce qu’elle signifie pour moi et j’espère ce que cela peut signifier pour les autres aussi.

Pour accompagner le nouveau livre, la British Library a annoncé qu’elle organiserait une exposition gratuite intitulée « Paul McCartney : The Lyrics » entre le 5 novembre 2021 et le 13 mars 2022.

Précommandez The Lyrics, sortie le 2 novembre.