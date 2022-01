Les paroles de Phantom Regret de Jim de Dawn FM laissent les fans en larmes

The Weeknd a sorti son nouvel album Dawn FM qui présente Tyler, le créateur et Lil Wayne, ainsi que le seul et unique Jim Carrey.

L’acteur de Yes Man et Bruce Almighty fournit une narration tout au long de l’album de 16 pistes qui est doublé comme une expérience d’écoute sur une station de radio appelée « 103.5 Dawn FM ».

Mais le dernier morceau de l’album est celui qui a durement touché de nombreux fans.

The Weeknd abandonne Dawn FM

Dawn FM est arrivé sur les plateformes de streaming le vendredi 7 janvier et vous pouvez écouter l’album sur les principaux services de streaming tels que Spotify et Apple Music.

L’album a été créé avec un événement diffusé en direct appelé « 103.5 Dawn FM » sur l’application Amazon Music et sa chaîne Twitch le jeudi 6 janvier.

The Weeknd a également abandonné un produit en édition limitée qui est disponible pendant 48 heures sur Amazon Music.

La collection comprend des chemises, des pulls, des chapeaux et des sweats à capuche, ainsi que des copies physiques de l’album que vous pouvez acheter sur vinyle, CD ou télécharger ici.

Regret fantôme par Jim

La dernière chanson de l’album de 16 pistes de Weeknd s’appelle Phantom de Jim et met en vedette Jim Carrey.

Écrit par l’acteur lui-même, Jim raconte la chanson de trois minutes d’une manière profonde et relaxante et évoque les expériences du monde au cours des deux dernières années dominées par la pandémie.

« Dieu sait que la vie est un chaos, mais il a rendu une chose vraie », dit Jim à un moment donné de la chanson. « Vous devez détendre votre esprit, entraîner votre âme à s’aligner et à danser jusqu’à ce que vous trouviez ce boogaloo divin. En d’autres termes, tu dois être le paradis, pour voir le paradis. Que la paix soit avec vous », dit Jim à un moment de sa narration. »

Avant la première de l’album, l’acteur a déclaré qu’il était reconnaissant d’en faire partie, écrivant dans un message sur Twitter : « J’ai écouté Dawn FM avec mon bon ami Abel hier soir. C’était profond et élégant et ça m’a fait danser dans toute la pièce. Je suis ravi de jouer un rôle dans sa symphonie.

J’ai écouté Dawn FM avec mon bon ami Abel @theweeknd hier soir. C’était profond et élégant et ça m’a fait danser dans toute la pièce. Je suis ravi de jouer un rôle dans sa symphonie. ;^• https://t.co/FV2LoKLYVX – Jim Carrey (@JimCarrey) 3 janvier 2022

Les fans réagissent à la voix off de Jim

Il est sûr de dire que Phantom by Jim a laissé beaucoup de fans en larmes et beaucoup ont inondé Twitter de leurs réactions.

« Phantom Regret de Jim est un bon gars. Jim Carrey est un poète et The Weeknd est un grand artiste », a réagi une personne.

« Phantom Regret de Jim va dépasser la tête de beaucoup de gens. Écoutez attentivement », a écrit quelqu’un d’autre.

Un autre a déclaré: « Phantom Regret de Jim est mon choix de l’album. JE SUIS EN LARMES.

