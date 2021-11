Les paroles de sagesse exceptionnelles de M. T pour les fêtes font honte à la réprimande de Thanksgiving de BLM – RedState

Il ne manque jamais qu’à l’occasion des vacances et d’autres occasions spéciales, les gauchistes radicaux et les membres des médias grand public (mais je me répète) aiment sauter et saisir l’occasion d’ennuyer tout le monde aux larmes en tentant de prouver leur crédibilité « éveillée », dans le processus nous prouvant à quel point la plupart d’entre eux sont vraiment déséquilibrés / fous.

Par exemple, il y a eu cette semaine la suggestion bizarre de l’écrivain de Bulwark/The Atlantic Molly Jong-Fast que le président Biden déclare la guerre à l’« ennemi » républicain au début de la nouvelle année et exhorte les soi-disant progressistes à signaler leurs proches non conformes à le FBI au cas où leurs efforts de « déprogrammation » le jour de Thanksgiving n’auraient pas fonctionné.

Il y avait aussi CBS Morning exhortant les gens à mettre tous leurs invités de Thanksgiving dans le garage et à les tester rapidement pour COVID avant de les autoriser à entrer dans la maison, et Axios a proposé la possibilité d’avoir un « videur de Thanksgiving » en attente pour confirmer que les invités ont récemment testé négatif pour le COVID.

Heureusement, tout le monde n’a pas sauté dans le train « Voyons à quel point je peux me réveiller » à Thanksgiving. L’acteur M. T, le plus célèbre pour ses rôles dans la série télévisée à succès « The A-Team » et le film « Rocky III », s’est rendu sur Twitter jeudi soir probablement après avoir dégusté de la dinde, de la farce et de la purée, et a fourni matière à réflexion sur la façon dont il aborde les vacances de Thanksgiving.

Dans ce document, il a noté à quel point être reconnaissant est la façon dont nous devrions aborder chaque jour, pas seulement le seul jour de l’année qui est consacré à cet objectif spécifique :

Joyeux Action de Graces! Remarquez, s’il vous plaît, je n’ai pas dit « Joyeux Thanksgiving » parce que « Thanksgiving » est bien plus qu’une période de 24 heures un jour particulier ou spécial. En tant que chrétien, on m’apprend que Thanksgiving est quotidien ! Thanksgiving est un mode de vie pour moi… – M. T (@MrT) 26 novembre 2021

Il a poursuivi avec un message biblique durable :

On m’apprend à prendre soin, à partager et à donner ; « Dieu aime le généreux donateur » 2 Corinthiens 9 – M. T (@MrT) 26 novembre 2021

La morale de son histoire ? Non seulement pour être reconnaissant chaque jour, mais aussi pour le démontrer à votre famille, vos amis et/ou votre communauté locale en redonnant de manière significative chaque fois que vous le pouvez.

Pensez aux paroles de sagesse exceptionnelles de M. T, puis comparez-les aux réprimandes de Thanksgiving que les hacktivistes de Black Lives Matter ont reçues, dont le message était de savoir comment «Vous mangez de la dinde sèche et de la farce trop cuite sur une terre volée», comme nous l’avons signalé plus tôt.

Grimacer. On dirait que les seules personnes à manger de la «dinde sèche et de la farce trop cuite» le jour de Thanksgiving étaient les arnaqueurs perpétuellement malheureux du QG de Black Lives Matter.

D’un côté, nous avons « signalez vos proches au FBI », « mettez des invités dans le garage pour les vacances avec un videur de Thanksgiving » et quelque chose de « dinde sèche et terre volée », par rapport à « « Action de grâce », c’est plus, beaucoup plus , qu’une période de 24 heures un jour particulier ou spécial » et « Thanksgiving est un mode de vie.

Lequel résonne probablement avec la majorité du peuple américain ? Je pense que la réponse devrait être assez évidente.

