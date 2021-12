Les paroles inédites de Ghostface Killah deviendront des NFT

Fantôme Killah, la force motrice derrière le Wu-Tang Clan, entrera dans le monde des NFT avec un ensemble de paroles inédites du début de sa carrière solo.

Le héros du hip-hop a déjà montré qu’il était au courant des méthodes de la crypto-monnaie. Il a lancé sa propre pièce numérique, CREAM, en 2017. Et il y a quelques mois à peine, un groupe de crypto a payé environ quatre millions de dollars pour la seule copie existante de l’album Once Upon a Time in Shaolin de Wu-Tang en tant que NFT.

L’offre à venir, qui n’a pas encore de date de sortie officielle, est née du brouhaha entourant le 25e anniversaire de Ghostface en tant qu’artiste solo. Son premier solo, Ironman, est sorti en 1996. Dans le but de faire quelque chose de spécial pour marquer l’occasion, le rappeur a commencé à parcourir ses archives à la recherche de quelque chose qui n’avait jamais été diffusé en public auparavant.

Il est tombé sur des paroles qu’il a écrites il y a plus de 20 ans mais qu’il n’a jamais mises au monde. Étant l’opérateur pointu qu’il est, Ghostface a décidé de mettre le travail inédit sur le marché NFT. Après avoir passé au crible les plates-formes potentielles pour ramener son trésor enfoui à la surface, il a finalement opté pour CHANTER, une entreprise qui travaille actuellement avec des artistes comme Our Lady Peace et Wes Borland.

Gardant un œil sur l’avenir, Ghostface envisage également la possibilité de proposer d’autres types d’offres de blockchain. Dans une interview avec Rolling Stone, il a déclaré : « Nous pouvons faire beaucoup de choses, je dois donc faire quelques expériences et découvrir ce qui fonctionne. »

Bien que le monde NFT soit toujours un marché en développement qui se redéfinit au fur et à mesure, et Ghostface se réfère à cette offre lyrique comme une « expérience », il semble enthousiasmé par l’idée. « Les gens vont obtenir une rime vintage de Ghostface », a-t-il déclaré à Rolling Stone, et il est difficile de voir un inconvénient à cela.

