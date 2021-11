Les paroles manuscrites de Paul McCartney seront exposées

Paroles manuscrites, photos et autres éléments de Paul MccartneyLes archives personnelles de s sont sur le point d’être exposées au public pour la première fois dans une nouvelle exposition.

Paul McCartney : The Lyrics se tiendra à la British Library à Londres et explorera le processus et les personnes derrière certaines des chansons les plus célèbres de l’auteur-compositeur emblématique.

L’exposition comprendra les paroles manuscrites originales de morceaux comme Les Beatles » Hey Jude » et » Nineteen Hundred and Eighty Five » de Wings, ainsi que les morceaux solo de McCartney » Pipes Of Peace » et » Jenny Wren « .

En plus des succès bien-aimés et des favoris des fans de tout le catalogue de la légende, les paroles d’une chanson inédite intitulée « Tell Me Who He Is » seront également exposées. Les lignes ont été trouvées dans un cahier des archives à côté d’éléments suggérant qu’elles ont été écrites à la fin des années 50. La chanson n’a jamais été enregistrée.

Les paroles ne seront pas la seule chose que les fans pourront parcourir dans la nouvelle exposition. Des photos et des souvenirs originaux de toute la carrière de McCartney seront également inclus. Un dessin que le Beatle a dessiné pour le Fleurs dans la terre le single « Put It There » sera présenté, de même qu’une première setlist des Beatles, une carte postale des Fab Four à Hambourg et la partition de George Martin pour Yesterday.

L’exposition, qui s’ouvre alors que McCartney sort son nouveau livre The Lyrics: 1956 to the Present, aura également un accompagnement audio.

« La British Library, ce n’est pas que des livres ; nous détenons également l’une des plus vastes collections de musique populaire au monde », a déclaré Andy Linehan, conservateur des enregistrements de musique populaire à la British Library. le gardien. « C’est formidable de pouvoir présenter certaines de nos paroles manuscrites et enregistrements sonores aux côtés de matériel inédit provenant des propres archives de Paul McCartney dans cette exposition.

« Les ébauches manuscrites de paroles de chansons ont une qualité particulière – elles montrent cette étincelle initiale de créativité – et c’est une chance pour tout le monde de voir le fonctionnement et d’apprendre les histoires derrière les chansons de l’un des auteurs-compositeurs et interprètes les plus célèbres au monde. »

Paul McCartney : Les paroles ouvrira à la British Library du 5 novembre 2021 au 13 mars 2022. L’entrée sera gratuite.

Le livre The Lyrics de McCartney, quant à lui, a été nominé pour le livre de l’année Waterstones de cette année prix. Il s’agit de l’un des 13 titres présélectionnés pour le trophée de cette année, le gagnant devant être annoncé le 21 décembre.

Paul McCartney : Les paroles sont sorties maintenant.