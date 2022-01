Les parquets partagent une nouvelle chanson « Watching Strangers Smile », l’interprètent sur Ellen: Regardez

Parquet Courts a partagé une nouvelle chanson intitulée « Watching Strangers Smile ». Avant de sortir le morceau sur les plateformes de streaming, le groupe l’a fait ses débuts avec une performance en direct sur The Ellen Show hier matin (11 janvier). Écoutez le morceau et découvrez la performance d’Ellen du groupe ci-dessous.

L’automne dernier, Parquet Courts a publié son dernier album Sympathy for Life. Ils ont également partagé des clips pour les singles « Walking at a Downtown Pace », « Black Widow Spider » et « Homo Sapien ».

Revisitez l’interview de Pitchfork de 2016 « Les tribunaux de parquet vénèrent la magie du prince et l’impudence de Fred Durst ».

