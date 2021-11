Les partenaires de Sánchez apportent leur soutien au gouvernement à travers les budgets

11/03/2021 à 14:28 CET

.

Les partenaires parlementaires qui ont soutenu l’investiture de Pedro Sánchez montrera ce mercredi son soutien à la législature du gouvernement de coalition pour rejeter les sept amendements à l’ensemble aux budgets généraux de l’État de 2022 qui seront débattus aujourd’hui en plénière du Congrès, ce qui permettra à la loi de poursuivre son processus.

Le débat sur l’ensemble des budgets, premier examen que passeront les comptes publics, débute cet après-midi avec le intervention du ministre des finances, María Jesús Montero, et cela durera jusqu’à demain, jeudi, jour du vote.

Même si ERC, PNV, EH Bildu, Compromís et BNG souligner que les comptes n’ont pas encore envisagé améliorations des investissements pour leurs territoires -que ce soit en termes de stands, d’innovation et d’industrie ou pour améliorer les financements valenciens et le réseau ferroviaire galicien- tous ont décidé de donner voie libre vers les budgets et poursuivre les négociations pendant le processus de modification partielle.

De cette façon, les sept amendements à l’ensemble présenté par PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CC, CUP et Foro Asturias n’ira pas de l’avant lors du vote de demain, auquel United We pourra également avoir un député de moins puisque le siège d’Alberto Rodríguez n’a pas encore été remplacé.

Ce sera le même chef du PP, Pablo Casado, qui défendra ce mercredi l’amendement à l’ensemble que son groupe a présenté, ce qui montre l’importance qu’il accorde au débat sur le projet de budget du Gouvernement, ce qui est compris par le qui sont nés morts pour avoir comme base certaines prévisions économiques qui sont gonflées et face à la hausse de l’inflation.

Pour sa part, JxCat critique que seulement la moitié du budget atteint la Catalogne et CC accuse l’exécutif de ne pas se conformer au régime économique et fiscal des îles Canaries, tandis que le CUP demande un référendum d’autodétermination catalane.

La vérité c’est que les comptes publics passeront leur premier examen dans les prochaines heures après que les principaux partenaires de l’Exécutif, PNV et ERC, se soient mis d’accord, d’une part, sur la gestion intégrale du revenu vital minimum au Pays basque et, d’autre part, sur l’intention de négocier le quota des trois co-officiels langues que la nouvelle loi sur l’audiovisuel envisagera.

Aussi EH Bildu soutiendra le gouvernement de coalition aujourd’hui après avoir vérifié que la réforme du travail sera abrogée : « Ce qui est convenu, est réalisé », rappelle le porte-parole de la formation nationale Mertxe Aizpurua après que le président a dirigé une réunion avec les vice-présidents hier Nadia Calviño et Yolanda Diaz dans laquelle l' »abrogation » de cette réforme a été ratifiée « aux termes de l’accord de coalition et du Plan de relance transmis à la Commission européenne ».

Une fois que la pierre d’achoppement est que la réforme du marché du travail ne sera pas seulement une « retouche » mais l’élimination des « aspects les plus dommageables » approuvés sous le gouvernement PP, l’exécutif devra également composer avec les partis indépendantistes tels que JxCAT et PDeCAT, qui préviennent que leurs votes sont également valables pour approuver la loi sur l’audiovisuel.

Des sources de JxCAT pensent que l’accord que le PSOE et l’ERC établiront cela ne garantira pas un bon blindage du catalan et ils se sont engagés à renforcer le concept de société de production indépendante afin que le financement réel atteigne les petites entreprises et pas tant les grandes plateformes.

De son côté, le député du PDeCAT, Ferran Bel, est catégorique en déclarant qu’avec les votes d’ERC, PSOE et United We Can il n’y a pas de Une « arithmétique » suffisante pour appliquer la loi audiovisuelle et estime que la clé n’est « pas tant d’établir un pourcentage » sur l’utilisation des langues co-officielles mais de « garantir que ce pourcentage va être applicable », afin qu’il n’y ait pas « des fissures dans la législation » où les plates-formes peuvent « s’échapper ».

Tout le débat débutera à 12h00 et le ministre des Finances défendra un projet de budget qui comprend Recettes de l’État de 279 316 millions, soit 10,8 % de plus qu’en 2021, dont la grande majorité, 232 352 millions, proviendra des impôts.

De plus, les comptes comprennent un bon de location de 250 euros par mois pour les jeunes salariés entre 18 et 35 ans avec des rémunérations inférieures à trois fois l’Indicateur Public de Revenus à Effets Multiples et un autre bonus culturel de 400 euros pour ceux qui auront 18 ans en 2022.

Après l’intervention du ministre, la Plénière reprendra à 15h00. afin que les groupes parlementaires qui ont présenté des amendements à l’ensemble, du plus élevé au plus bas, présentent leurs arguments.

Jeudi, la session plénière reprendra à 09h00 et ce même jour aura lieu le vote sur les amendements de retour.