Les partenariats au niveau de l’entreprise envoient le prix de la VeChain (VET) à de nouveaux sommets

Les partenariats et les intégrations du monde réel dans des industries florissantes sont parmi les meilleures formes de validation pour les projets de blockchain qui recherchent une durabilité à long terme et une adoption généralisée. Ils ont également la capacité de déclencher des rallyes qui déclenchent une appréciation des prix à long terme à mesure que la notoriété de la marque se répand.

Depuis février, l’adoption au niveau de l’entreprise et un large éventail de cas d’utilisation ont favorisé VeChain (VET), une plate-forme de chaîne d’approvisionnement alimentée par la blockchain qui cherche à utiliser la gouvernance distribuée et la technologie de l’Internet des objets (IoT) pour optimiser les systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement. .

Graphique EFP / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le prix de l’EFP a augmenté de plus de 400% au cours des deux derniers mois, passant d’un creux de 0,0263 $ le 8 février à un nouveau record à 0,1344 $ le 9 avril.

Des collaborations majeures enflamment le prix VeChain

Un défilement du fil Twitter du projet montre que la croissance des prix de l’EFP en 2021 a été largement stimulée par l’adoption de sa technologie de suivi de la chaîne d’approvisionnement. Le 8 avril, l’équipe a annoncé une collaboration avec l’éditeur de logiciels Salesforce.

Nous sommes heureux d’avoir travaillé avec Daniel Nortje, directeur de la stratégie et de l’architecture chez @Salesforce. Daniel a choisi VeChain comme blockchain de choix dans un exemple de cas d’adoption d’entreprise et a réussi à connecter #VeChain ToolChain avec Salesforce! Https: //t.co/YtZIG6Lx7B – Fondation VeChain (@vechainofficial) 8 avril 2021

La technologie de VeChain a également été utilisée sur plusieurs projets gérés par son partenaire DNV. DNV utilise la solution blockchain de VeChain pour gérer les données de projets avec la société danoise ReSea et la société industrielle norvégienne Hydro.

L’augmentation du prix de l’EFP et son adoption depuis début février ont également entraîné une augmentation de 1000% du prix du VeThor Token (VTHO), qui est utilisé pour payer les transactions et les interactions de contrats intelligents sur le réseau.

Une collaboration de début mars dans le domaine de la NFT avec VIMworld a également contribué à attirer une attention particulière sur l’EFP et le VTHO et a été suivie d’une augmentation régulière des prix.

Les avantages positifs de ces partenariats se reflètent dans les données de Cointelegraph Markets Pro, qui montrent que les conditions du marché de l’EFP sont favorables depuis un certain temps.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix de l’EFP. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour l’EFP est devenu haussier et a atteint un plus haut de 73 le 3 avril, environ deux jours avant un moindre pic de prix le 5 avril. Suite à ce mouvement, le score VORTECS ™ a augmenté à un maximum de 87 et est resté dans la zone verte au cours des trois jours suivants, le prix de l’EFP ayant augmenté de 35%.

Maintenant que les investisseurs institutionnels s’intéressent désormais sérieusement au secteur de la cryptographie et aux façons dont la technologie blockchain peut être intégrée dans divers secteurs, les cas d’utilisation réels de VeChain et la liste croissante de partenaires au niveau de l’entreprise indiquent qu’il existe un potentiel d’amélioration supplémentaire.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.