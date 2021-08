Les partenariats de luxe aident JD.com à marquer de nouveaux utilisateurs et à augmenter ses revenus – WWD

LONDRES – Les partenariats de premier plan de JD.com avec de grandes marques telles que Bulgari et Berluti, propriété de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ont permis à l’entreprise d’ajouter plus de 32 millions de nouveaux utilisateurs, la plus forte augmentation sur un trimestre de l’histoire de JD.com, a déclaré la société. Lundi alors qu’il annonçait ses résultats du deuxième trimestre.

Au cours du trimestre clos le 30 juin, les comptes clients actifs annuels ont augmenté de 27,4 % pour atteindre 531,9 millions.

Le chiffre d’affaires net a augmenté de 26,2% à 253,80 milliards de renminbi, soit 39,31 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net au cours de la période a chuté de 95,5%, passant de 16,4 milliards de renminbi à 794,3 millions de renminbi, soit 123,02 millions de dollars, mais il dépasse toujours les attentes du marché selon les données IBES de Refinitiv.

Les revenus nets des services pour le deuxième trimestre 2021 ont augmenté de 49,2% en glissement annuel pour atteindre 34,1 milliards, ou 5,3 milliards de dollars. La société a déclaré que la croissance était alimentée par sa “stratégie en cours pour ouvrir ses ressources aux commerçants ainsi qu’à des parties au-delà de l’écosystème JD”.

Suite à un partenariat surprenant avec Louis Vuitton, qui voit JD.com rediriger tous les résultats de recherche « LV » sur l’application JD.com vers le mini-programme officiel WeChat de Louis Vuitton, le géant chinois du commerce électronique a étendu le partenariat à d’autres marques appartenant à LVMH. comme Bulgari et Berluti au deuxième trimestre.

Il a tiré parti de l’infrastructure de la mini-application JD.com pour Bulgari afin de fournir une expérience d’achat hautement organisée avec une gamme complète de produits. C’est la première fois que Bulgari collabore avec un détaillant en ligne tiers au cours de ses 137 ans d’histoire.

Surfant sur la vague du luxe, JD.com a également séduit les marques LVMH Guerlain, Givenchy Beauty and Benefit, ainsi qu’Estée Lauder, Clinique, Origins et Kiehl’s.

Les excellents résultats du festival de magasinage annuel 618 de JD.com ont également contribué à la croissance du trimestre. La société a déclaré un volume total de transactions de plus de 343,8 milliards de renminbi, ou 53,02 milliards de dollars au taux de change actuel, lors de la vente de 18 jours du 1er au 18 juin. Plus de 236 marques ont réalisé des ventes de plus de 100 millions de renminbi.

Les ventes de Salvatore Ferragamo, Tod’s et Bally ont augmenté respectivement de 150 %, 232 % et 600 %. En outre, plus de 20 marques de créateurs ont vu leurs ventes augmenter de plus de 15 fois d’une année à l’autre.

EN RELATION:

JD.com ouvre des solutions omnicanales aux partenaires de marques de luxe

Louis Vuitton s’associe à JD.com pour étendre sa portée en ligne en Chine