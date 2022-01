Les participants à l’orgie du Nouvel An à Barcelone risquent des amendes de 400 à 12 000 euros

01/04/2022 à 05:01 CET

Tamara Morillo

L’orgie à laquelle ils ont participé plus de 70 personnes à la Saint-Sylvestre à Lliçà d’Amunt (Barcelone) pourrait être cher participants, au moins les cinquante qui ont été identifiés. Le chiffre est élevé : il pourrait atteindre une amende de 12.000 euros. Les Mossos d’Esquadra ont indiqué à CASO ABIERTO, le portail événementiel et d’enquête de Prensa Ibérica, que les participants s’y sont identifiés commis quatre infractions : ne pas respecter les distances ou normes d’hygiène, participer à la célébration des activités interdites, dépasser le nombre de personnes autorisées dans les rassemblements sociaux et contourner les restrictions de mobilité en vigueur en Catalogne.

Le rapport de police laisse peu de doute sur la nature de l’événement également. Les participants n’ont pas respecté la mesures de distance de sécurité ou d’hygiène (chose irréalisable dans cette macro-rencontre) et largement dépassé les limite maximale de personnes (fixé à 10, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et aussi bien dans la sphère privée que publique). En effet, lorsque la police municipale est arrivée au domicile, au moins 50 personnes ont été identifiées qui ont été identifiées, en plus d’une vingtaine d’autres qui « avaient des relations sexuelles » à un autre étage de l’immeuble.

Le gouvernement décidera

En cas d’être considéré Petits défauts, l’hypothèse la plus probable selon les sources consultées, chaque participant qui a été identifié dans l’orgie peut être sanctionné de 100 à 3 000 euros d’amende pour chaque infraction. Comme ils ont commis quatre infractions prouvées chacun, ils font face à un minimum de 400 euros et un maximum de 12.000 par personne, en fonction de l’appréciation qui est donnée à chaque acte.

Une fois les dossiers administratifs dressés par la police catalane, ce sera le Ministère de l’Intérieur du Gouvernement qui déterminera le prix à payer. le L’exécutif pourrait même soulever des fautes et les considérer comme graves, pour lequel des pénalités comprises entre 3 001 et 60 000 euros sont envisagées, bien que ce soit quelque chose que les sources consultées considéraient comme très improbable.

Autres infractions

Les sources de l’enquête indiquent qu’elles se sont limitées à proposer les quatre infractions prouvées, même si, comme on pouvait s’y attendre, il y en avait plus. Selon la police catalane, on sait que les participants ont effectué activités expressément interdites (fête macro, histoires macro) et sauté le restrictions de mobilité et confinement de nuit de 1 à 6 heures du matin, valable dans toute la Catalogne.

Ils pourraient être plus : ayant l’intuition que la majorité de ceux qui ont participé à l’orgie ne seraient pas des personnes cohabitant, les individus ont probablement ils ont également violé la règle du port masque (obligatoire si la distance de 1,5 m ne peut être garantie avec des personnes avec qui vous ne vivez pas). Amen de la ventilation quand tu es à l’intérieur (il faut ouvrir au moins 3 fois par jour pendant dix minutes) et même celui qui dit que pour tirer la citerne il faut le faire avec le couvercle vers le bas. Surtout si les toilettes sont à usage commun. Il semble donc que c’était le cas.

L’opération a commencé avec l’action de la police locale de Lliçà d’Amunt (Barcelone). |

« Deux messieurs me dérangent »

L’alarme s’est déclenchée à l’appel de un voisin de Lliçà d’Amunt (Barcelone). Deux messieurs, visiblement désorientés, frappaient à sa porte pour entrer dans la fête. Ce n’était pas là, mais ils n’ont pas écouté les raisons. Devant son insistance à entrer, le voisin a appelé la police locale : « Deux messieurs me dérangent, ils veulent entrer chez moi. »

Après l’appel, une patrouille s’est rendue sur les lieux. Les individus, après avoir été identifiés, ont supposé l’erreur et assuré que ils s’étaient trompés de maison et allaient en fait dans une autre maison dans laquelle se tenait une fête.

Les agents, étant donné que depuis le 24 décembre, les restrictions de capacité et les macro-rassemblements prévalent – déjà définis comme des « partis illégaux » – en Catalogne, Ils sont allés à l’adresse où l’orgie a eu lieu.

« Américains avec des prostituées »

Une cinquantaine de personnes y ont été identifiées. Bien que l’identité des participants n’ait pas été révélée, on sait que tout était prévu. Orchestré. En fait, ils ont loué l’adresse pour le parti en particulier. Le propriétaire, selon des sources proches, Je connaissais les détails de l’événement. En nombre et en forme.

Les agents ont dressé un bilan des nombreux manquements aux mesures sanitaires. Toutes les clés sont dans le texte policier. Bien qu’il y ait eu quelques participants espagnols, « ils étaient presque tous les américains, avec des prostituées « . Les voisins n’en reviennent toujours pas : les faveurs du parti Lliça d’Amunt, en pleine époque omicron, sont entrées dans l’histoire.