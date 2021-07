Les parties de la voiture que personne ne regarde mais qui peuvent rendre l’ITV défavorable | Moteur

Avec la voiture comme principal moyen de transport, l’avoir en bon état est essentiel pour notre sécurité et pour passer l’ITV sans complications, c’est pourquoi nous vous disons quels sont les points clés même si nous ne nous en souvenons pas.

Visiter l’ITV est un moment que tout conducteur craint et attend jusqu’au dernier moment.

Et c’est normal, une évaluation négative nous oblige à aller à l’atelier pour réparer et remplacer des pièces. Quelque chose qui implique du temps et de l’argent, et nous ne dépassons jamais cela.

Pour ces rendez-vous, il ne suffit pas de jeter un œil à la voiture, mais la révision est poussée, et cela implique de regarder des éléments qui font partie du véhicule mais que l’on ne répare pas au quotidien.

Par conséquent, dans cet article nous allons passer en revue les parties que vous devez superviser avant d’aller à l’ITV, puisque si vous ne pouviez pas rentrer chez vous avec un suspens pas du tout agréable, et moins quand vous dépendez de la voiture dans votre quotidien.

Voici la liste des parties les moins évidentes des critiques d’ITV :

Sièges: Le Manuel de procédure d’inspection des stations ITV précise que les véhicules doivent avoir le nombre de places pour lesquelles ils sont autorisés, qui doivent être ancrés à la structure de manière résistante et être adaptés à leur fonction. Une faute ici est une faute grave. les fenêtres: Toutes les vitres doivent être abaissées et relevées normalement, qu’elles soient électriques ou manuelles. Tout échec sera enregistré comme une faute mineure. Inscription: En plus d’être en bon état et d’être lisible, la plaque d’immatriculation doit avoir les deux ampoules en fonctionnement, n’avoir qu’une seule des deux est considérée comme un défaut mineur. Liquide de nettoyage de pare-brise : Bien que cela ressemble à une blague, nous devons avoir un réservoir plein pour pouvoir nettoyer la vitre avant de la voiture en cas d’urgence. Le manque de liquide est considéré comme un défaut mineur. Roues: En plus d’être en bon état, avec son motif correspondant, avoir des pneus bien gonflés est un problème de sécurité et ils sont généralement réparés sur des ITV. Ce serait un autre léger défaut de les porter en vrac. Des portes: Que la porte du conducteur s’ouvre est quelque chose que nous tenons tous pour acquis, mais plusieurs fois, une porte qui ne l’utilise pas finit par se coincer, ce qui entraînerait un autre défaut mineur.

Ce sont les prix ITV qui ont été fixés pour 2021, ils dépendent du véhicule que vous possédez et de la région d’Espagne dans laquelle il est effectué.

N’oubliez pas qu’au-delà du moteur, des freins et des feux, la voiture est composée de nombreuses pièces susceptibles de tomber en panne, et bien qu’elles soient moins évidentes, elles sont toujours importantes.

Plusieurs de ces défauts peuvent nous agacer sur une matinée d’ITV, nous vous conseillons donc de revoir ces éléments avant de vous rendre à l’ITV, afin de nous éviter une frayeur et du temps, que l’attente n’est généralement pas courte. D’ailleurs, si vous devez le dépenser en 2021, ces changements vous intéresseront.