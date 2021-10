Les parties veulent annuler la décision du Centre d’étendre la juridiction du BSF au Pendjab, déclare Charanjit Channi

La décision du Centre d’étendre la juridiction de BSF des 15 km existants à 50 km de la frontière internationale au Pendjab, au Bengale occidental et à l’Assam a irrité tous les principaux partis de l’État.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a déclaré lundi que toutes les parties au Pendjab ont adopté à l’unanimité une résolution exigeant le retrait de la décision du Centre d’étendre la juridiction de la Force de sécurité des frontières.

«Tous les partis ont adopté à l’unanimité une résolution selon laquelle cette notification devrait être annulée (par le gouvernement central). Si le gouvernement ne le fait pas, les parties ont décidé qu’une session de Vidhan Sabha serait convoquée à ce sujet », a déclaré Channi.

« Comme il s’agit d’une question liée au Pendjab et au Pendjabis, la loi et l’ordre sont un sujet d’État et c’est comme un raid contre nos droits dans la structure fédérale, tous les partis politiques du Pendjab se réuniront dans la lutte pour que le Centre retire la notification, » il ajouta.

Ces remarques sont intervenues après une réunion multipartite convoquée par Channi pour délibérer sur la question de la compétence de la BSF au Pendjab. Le Congrès était représenté par le chef du PCC, Navjot Singh Sidhu, tandis que l’AAP était représenté par le président de l’unité d’État Bhagwant Mann et le député de Sunam Aman Kumar Arora. Le président du SAD, Sukhbir Singh Badal, a remplacé l’ancien député Prem Singh Chandumajra et l’ancien ministre Daljit Singh Cheema.

S’exprimant sur la question, Sidhu a accusé le Centre d’« affaiblir la structure fédérale en créant un État dans l’État ». Il a également critiqué le gouvernement pour avoir « ignoré les droits démocratiques du peuple du Pendjab » en étendant la juridiction de la Force de sécurité des frontières (BSF), et a exprimé sa crainte de « torture, de faux cas, de détention arbitraire et d’arrestations illégales » dans l’État.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a également critiqué cette décision, alléguant qu’il s’agissait d’une tentative d’ingérence dans la structure fédérale du pays. Elle a toutefois déclaré que l’État n’avait aucun problème dans les zones frontalières.

« À propos du BSF, nous avons envoyé une lettre pour protester contre cette décision. Auparavant, ils avaient une juridiction de 15 km, il y avait eu des incidents de tirs à Balurghat ou à Cooch Behar. Maintenant, ils l’ont étendu à 50 km. Il s’agit d’une tentative d’ingérence dans la structure fédérale du pays », a déclaré Banerjee.

« Nous n’avons pas de problèmes dans les zones frontalières et partageons des relations très cordiales (avec les pays voisins). Il n’est pas nécessaire de créer cette confusion. L’ordre public est un sujet d’État. BSF doit s’occuper de ce dont ils sont responsables et nous aurons un soutien total pour cela », a-t-elle déclaré.

La décision du ministère de l’Intérieur de l’Union d’étendre la juridiction de BSF des 15 km existants à 50 km de la frontière internationale au Pendjab, au Bengale occidental et à l’Assam a irrité tous les principaux partis de l’État.

Auparavant, le ministre en chef Charanjit Singh Channi avait critiqué avec véhémence la prolongation, déclarant que son gouvernement n’accepterait pas la décision car « elle est contraire à l’esprit du fédéralisme ». Plus tard, il a également envoyé une lettre au Premier ministre Narendra Modi l’exhortant à « revoir et restaurer » le statu quo qui existait avant la notification du 11 octobre concernant la compétence de BSF.

