Les partis d’opposition doivent penser à une alternative contre la direction du Premier ministre Modi : le chef de TMC Sushmita Dev

Le député de TMC, Sushmita Dev, a déclaré que les partis d’opposition du pays devaient réfléchir à une alternative contre la direction du Premier ministre Narendra Modi avant d’aller demander des voix au peuple. S’adressant à PTI à Goa mardi, Dev a affirmé que le président du Trinamool Congress (TMC) Mamata Banerjee se présentait comme une « force formidable » contre Modi.

Dev a également déclaré que le TMC n’était pas entré dans la mêlée du scrutin de l’Assemblée à Goa pour réduire les votes du Congrès et que le parti dirigé par Banerjee devait se rendre dans d’autres États pour étendre l’organisation. le 14 février, ciblant le Congrès, Dev a déclaré qu’il y avait des problèmes avec le parti dirigé par Sonia Gandhi. « C’est le parti le plus ancien, il a la base la plus solide, mais pourquoi échouent-ils contre Modi ? » elle a demandé.

« Il y a une grande question dans ce pays, Modi contre qui ? Nous devons répondre à cette question. À moins que nous ne répondions à cette question, nous ne pouvons pas aller vers le peuple », a déclaré le membre de Rajya Sabha. Dev a déclaré que le besoin de l’heure au niveau national est de trouver une alternative car le « Congrès n’a pas répondu à la question, Modi contre qui ? » Lorsqu’on lui a demandé si le TMC voulait présenter Mamata Banerjee comme candidat au poste de Premier ministre (dans les prochains sondages Lok Sabha), Dev a déclaré que le visage du premier ministre de l’opposition doit être une décision collective.

« Quand les gens s’attendaient à ce que Sonia Gandhi soit le Premier ministre, elle a sacrifié (le poste) pour le Dr Manmohan Singh. Donc, Mme Gandhi est capable de faire de gros sacrifices, c’est son plus. Elle peut choisir de se sacrifier pour n’importe qui, et je pense que Mamata Banerjee devient un leader au niveau national – une force formidable contre Narendra Modi », a-t-elle déclaré. Dev a déclaré que l’avenir du pays n’est pas connu.

« La politique est très dynamique. L’idée est de sauver la nation, ce qui est un point commun entre les partis qui ne sont pas issus du RSS ou du BJP », a-t-elle commenté.

Dev a également affirmé que le TMC n’est pas dans la mêlée pour les prochaines élections à l’Assemblée de Goa pour réduire les votes du Congrès. « Si vous gardez cette logique, aucun nouveau parti ne sortira de son propre État. Si vous continuez à dire aux nouveaux partis que vous êtes là pour réduire les voix, cela signifie que pour les 100 prochaines années, il ne devrait y avoir aucun autre parti. Aujourd’hui, pour que le TMC se développe, nous devons nous rendre dans d’autres États », a-t-elle déclaré.

Lors des élections de l’Assemblée de Goa en 2017, le Congrès était devenu le plus grand parti en remportant 17 des 40 sièges au total. Cependant, le BJP s’est ensuite rapidement associé à certains partis régionaux et indépendants pour former le gouvernement de l’État côtier. Le Congrès ne dispose désormais que de deux sièges à l’Assemblée à Goa.

