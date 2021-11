Les partis qui veulent éliminer la monarchie avec la loi Mémoire Démocratique

15/11/2021

Le à 13:55 CET

Miguel Angel Rodriguez

Divers partis nationalistes représentés au Congrès des députés ils veulent éliminer la monarchie d’Espagne. ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP et BNG se sont inscrits aujourd’hui 15 novembre un amendement à la loi Mémoire Démocratique de « supprimer le titre de roi d’Espagne ».

De toute évidence, le changement qu’ils proposent ne passera pas au Congrès. Et, de plus, bien qu’originale, sa proposition se heurterait à la Constitution et serait renversée par la Cour constitutionnelle. Ce qui nous permet de voir cet amendement, c’est que le gouvernement n’a pas encore le soutien de ses partenaires parlementaires pour faire passer l’une des lois vedettes de la législature.

Le libellé de la modification enregistrée est simple. « Conformément aux dispositions de l’article 41, le titre de roi d’Espagne ainsi que tous privilèges et prérogatives personnels et familiaux « En un peu plus de 30 mots, les 29 députés nationalistes veulent changer la forme de l’État espagnol, s’accrochant à un article du projet de loi Mémoire démocratique relatif au retrait des « reconnaissances, honneurs et distinctions » accordés par « exaltation ou exaltation » de la dictature franquiste.

« La restauration de la monarchie dans l’État espagnol Il a son origine dans la dictature franquiste« , argumentan para defender que se debe suprimir el título de Rey de España. A continuación, recuerdan que Juan Carlos I reconoció « la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino ». Es decir, que exaltó la dictadura. Por último, restan valor al referéndum que amparó la Monarquía por presentarse como una disyuntiva entre « una dictadura absoluta o una suerte de sistema nuevo denominado » monarchie parlementaire » ».

Obtenez le soutien pour faire avancer cet amendement est tout à fait improbable et, de plus, il serait inconstitutionnel. La Constitution, dans son deuxième titre, protège la figure du roi d’Espagne. Par conséquent, un changement dans la forme de l’État nécessiterait une modification substantielle de la Magna Carta.