Les partis régionaux voient une opportunité contre le BJP après la chute du Premier ministre Modi sur les lois agricoles

Hier, le Premier ministre Narendra Modi a surpris de nombreuses personnes en annonçant que le Centre abrogerait les trois lois agricoles au cours de la session d’hiver du Parlement. Il a également annoncé la formation d’un comité pour promouvoir l’agriculture à budget zéro, un terme pour une agriculture basée sur des engrais naturels et des semences locales, pour modifier les modes de culture en fonction des besoins changeants du pays et pour rendre la MSP plus efficace et transparente.

Alors que les syndicats d’agriculteurs se sont réjouis d’apprendre que leur manifestation d’un an n’est pas sur le point de se terminer, ce sont les partis régionaux qui ont vu l’occasion d’aiguiser leurs attaques contre le BJP tout en félicitant les agriculteurs. Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré sur Twitter que le gouvernement Modi avait pris la décision après avoir assisté à une participation massive au rassemblement de SP à Purvanchal. « Le BJP des riches a essayé de tromper les agriculteurs pauvres par son acquisition de terres et ses lois noires. Ils ont implanté des clous, fait des dessins animés, fauché des (agriculteurs) à l’aide de jeep, mais cela a fait reculer les lois noires craignant le soutien massif que les gens accordaient à Vijay Yatra de SP. Le BJP devrait dire que lorsque les coupables de la mort de centaines d’agriculteurs seront punis », a déclaré Akhilesh Yadav.

की भाजपा ने भूमिअधिग्रहण व काले क़ानूनों से ग़रीबों-किसानों को ठगना चाहा। लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, चढ़ाई लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले-क़ानून वापस ले ही लिए। बताए सैंकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सज़ा कब मिलेगी। – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 19 novembre 2021

Le député de TMC Derek O’Brien a partagé sa vieille vidéo du Parlement pour faire comprendre que le TMC s’oppose aux projets de loi agricoles. « 20 septembre 2020. 13h45 #Parlement. Quelques minutes après que les #FarmLaws ont été rasées au bulldozer. Sous la direction et l’inspiration de Mamata Banerjee », lit-on sur son tweet.

20 septembre 2020 13h45#Parlement Quelques minutes après que les #FarmLaws ont été rasées au bulldozer Sous la direction et l’inspiration de @MamataOfficial Regardez https://t.co/j46HUbKC0m — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 19 novembre 2021

Vous avez le droit et les chiffres d’avoir votre CHEMIN Mais nous avons le droit d’avoir notre DIRE Et nous vous garderons sur la bonne voie dans une démocratie parlementaire Clip de 25 secondes de ce que nous avons dit au BJP de Modi sur #FarmBills au nom de @AITCofficial dans #Parliament le 20 septembre 2020. REGARDER pic.twitter.com/zxIgyHB56x — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 20 novembre 2021

« Mes plus sincères félicitations à tous les agriculteurs qui se sont battus sans relâche et n’ont pas été déroutés par la cruauté avec laquelle BJP vous a traité. C’est VOTRE VICTOIRE ! Mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches dans ce combat », a déclaré le CM Mamata Banerjee du Bengale occidental.

Mes sincères félicitations à tous les agriculteurs qui se sont battus sans relâche et n’ont pas été déroutés par la cruauté avec laquelle @BJP4India vous a traité. C’est VOTRE VICTOIRE ! Mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches dans ce combat.#FarmLaws – Mamata Banerjee (@MamataOfficial) 19 novembre 2021

Le chef du parti Bahujan Samajwadi (BSP), Mayawati, a félicité les agriculteurs mais a qualifié la décision du gouvernement central de « très tardive ». Elle a également demandé l’élaboration d’une loi garantissant un prix de soutien pour les produits des agriculteurs et une compensation financière pour les proches des agriculteurs qui ont perdu la vie lors de la manifestation contre les trois lois litigieuses. Mayawati a déclaré que son parti avait souligné que le Centre et les gouvernements des États devaient consulter les agriculteurs avant d’élaborer une loi agricole pour éviter des controverses inutiles.

Le président de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a affirmé que cette décision tenait compte des prochaines élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh et du Pendjab. Il a également félicité les agriculteurs.

Le leader de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré : « Pour la première fois, le Premier ministre Modi a exprimé le ‘mann ki baat’ des gens. Les dirigeants du BJP qualifiaient ouvertement ces agriculteurs de Khalistanis et de Pakistanais, mais le gouvernement de l’Union a dû s’incliner devant la pression des agriculteurs.

Le ministre en chef de Delhi et chef du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, a déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement d’une victoire des agriculteurs mais aussi de la démocratie.

Nawab Malik, porte-parole en chef du PCN, a déclaré dans un tweet : « Jhukati hai duniya, jhukane wala chahiye (Le monde s’incline, nous avons besoin de celui qui peut y arriver). »

Le CPI(M) a demandé à Modi de s’excuser pour les difficultés et les problèmes causés par sa « mesure dictatoriale » consistant à promulguer les trois lois agricoles.

Le supremo Shiromani Akali Dal, Parkash Singh Badal, a déclaré qu’il s’agissait d’un moment décisif dans l’histoire et d’une victoire historique des agriculteurs sur Gurupurab, une journée observée avec respect parmi les sikhs du Pendjab, a rapporté le PTI.

Le vice-président de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a déclaré : « Quiconque pense que le gouvernement a abrogé les #FarmLaws par bonté de cœur se trompe complètement. Ce gouvernement ne répond qu’aux chiffres froids et durs – échec des sondages = réduction du prix du carburant. Mauvais nombres de sondages internes pour Western UP et Punjab = #Farmlawsrepealed. »

