Les partisans de Biden essaient de faire en sorte que cette phrase remplace Let’s Go Brandon

Après des semaines d’indignation contre le mème anti-Biden Let’s Go Brandon qui s’est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, les partisans du président commencent à se rassembler autour d’un slogan en réponse. L’original, bien sûr, était imprégné d’une telle viralité qu’il est affiché dans les couloirs du Congrès et le gouverneur de Floride Ron DeSantis a récemment reçu des applaudissements pour avoir fustigé «l’administration Brandon», pour ne rien dire de cette phrase qui orne maintenant des marchandises comme des chapeaux, des chemises , et des chansons en tête des charts sur iTunes ainsi que le Billboard Hot 100.

Rien de tout cela n’aurait pu arriver s’il n’y avait pas eu un courant de frustration et de colère profondément enraciné au sujet de la direction du pays en ce moment. Let’s Go Brandon comme une encapsulation de ce moment est si parfait. C’est parce qu’en tant que slogan court et succinct, il contient néanmoins des multitudes. C’est le reflet des préjugés médiatiques qui ont longtemps animé la politique conservatrice. Cela permet aux gens d’exprimer leur colère contre cette Maison Blanche et ses politiques de manière créative. Et cela nous amène au contrepoids des supporters de Biden.

Allons Brandon vs Merci Brandon

Je me bats tous les jours pour faire passer mon programme Reconstruire en mieux pour des gens comme Brandon. Son histoire est comme tant d’autres que j’ai entendues à travers le pays. Les gens recherchent simplement une chance de se battre et d’être traités avec la dignité qu’ils méritent – ​​et c’est l’objet de mon programme. pic.twitter.com/GFm9AShbEe – Président Biden (@POTUS) 22 octobre 2021

Il y a quelques semaines, celui qui gère le compte Twitter du président a publié un tweet que vous pouvez voir ci-dessus qui semblait prouver que la Maison Blanche est bien au courant du slogan Let’s Go Brandon et de son euphémisme pour le président. Sinon, pourquoi, après des semaines de tout cela, le compte Twitter de Biden publierait-il qu’il travaille dur pour, entre tous, un gars nommé Brandon?

En tout cas, les partisans du président vont maintenant plus loin. #ThankYouBrandon est le hashtag et le slogan qu’ils utilisent maintenant pour féliciter le président Biden. Et cela a un certain sens, d’inclure Brandon dans ce nouveau.

D’une part, garder Brandon dans la nouvelle phrase pourrait finir par brouiller les pistes de la conscience. Si la première interaction des gens se fait avec la deuxième phrase ? Cela pourrait ne pas enregistrer immédiatement que les conservateurs utilisent en fait Brandon comme un terme péjoratif.

Et en parlant de ce nom, Brandon :

De qui est Brandon dont tout le monde parle ?

Le phénomène LGB découle d’un épisode début octobre au Talladega Superspeedway. Brandon Brown venait de remporter une course NASCAR. Et le présentateur sportif Kelli Stavast a commenté à un moment donné lors d’une interview avec Brown comment la foule semblait chanter en son honneur: « Allons-y, Brandon! »

Malheureusement, ce n’est pas vraiment ce qu’ils scandaient. La foule s’adressait très clairement au président Biden, pas à Brandon. Seulement, avec une bombe f devant son nom au lieu de « Allons-y ! Pour les conservateurs, le moment n’aurait pas pu être mieux scénarisé. C’était la preuve d’un parti pris médiatique à la télévision, juste devant leurs yeux. Et ainsi, Let’s Go Brandon est né – cristallisant une multitude de griefs en seulement trois mots.

tweets Pro-Biden

Ci-dessous, en attendant, vous trouverez un échantillon de quelques tweets récents montrant le nouveau slogan utilisé par les partisans de Biden. « Merci, Brandon », ne sera probablement pas scandé dans les stades de sitôt comme la première phrase, mais il semble néanmoins que cela se répande. Une bataille des slogans concurrents de Biden a commencé.

Tout le monde se joint à nous pour dire #ThankYouBrandon ! – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 5 novembre 2021

Fermez les yeux et imaginez un stade scandant ceci après le vote du Build Back Better Act : #ThankYouBrandon – Grant Stern est vaxxé (@grantstern) 5 novembre 2021

Quelqu’un devrait obtenir une tendance #ThankYouBrandon pour ces chiffres d’emploi incroyables. – Tony Posnanski (@tonyposnanski) 5 novembre 2021

Peut-être que vous pouvez invoquer un « Merci Brandon » pour avoir réparé l’économie de l’emploi post COVID. – M. Newberger (@jeremynewberger) 5 novembre 2021

401k est en hausse et le chômage est en baisse #ThankYouBrandon – Génie extrêmement stable (@ProbzNotABot) 5 novembre 2021

Avec ces chiffres économiques, je dois le dire aussi. #Merci Brandon ! – George Takei (@GeorgeTakei) 5 novembre 2021