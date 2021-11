Actualités Bitcoin

Les partisans de Bitcoin Le maire de New York et le maire de Miami remportent les élections lors de victoires écrasantes

AnTy3 novembre 2021

Alors que Francis Suarez souhaite que son prochain chèque de paie soit « 100 % en Bitcoins », Eric Adams est prêt à rivaliser avec Miami et à faire de New York un « centre de Bitcoins ».

Bitcoiner Le maire de Miami, Francis Suarez, veut prendre son prochain chèque de paie complètement dans la principale crypto-monnaie.

Mardi, Suarez s’est adressé à Twitter pour dire qu’il accepterait l’intégralité de son salaire en Bitcoin, qui est en hausse de 115% depuis le début de l’année tout en s’échangeant au-dessus de 62 000 $ au moment de la rédaction.

Suarez a alors lancé un « Pouvez-vous m’aider ? » dans un tweet au directeur de l’innovation et de la technologie de la ville, Mike Sarasti.

Le même jour, lors d’une victoire écrasante, le maire a été réélu pour son deuxième mandat de quatre ans et a promis de « créer la ville la plus juste et la plus réussie » du pays et de « créer un modèle pouvant être adapté à un programme pour l’Amérique.

, maire. Incroyable.💯 #Bitcoin https://t.co/P9RybaRlaw – Mike Sarasti (@Sarasti) 2 novembre 2021

Suarez a préconisé de transformer Miami en un hub crypto et a déclaré qu’il travaillait sur un plan pour payer les employés de la ville en crypto-monnaie. Il a également déclaré qu’il autoriserait les résidents de Miami à payer des frais en BTC et même à détenir des bitcoins au bilan de la ville.

Une autre grande victoire pour la crypto-monnaie est survenue cette semaine sous la forme d’Eric Adams, qui est devenu le nouveau maire de New York lors d’une élection écrasante.

Adams, 61 ans, qui prendra les rênes de Bill de Blasio, est un défenseur du Bitcoin qui a juré de faire de New York un « centre de Bitcoins » pendant sa campagne électorale.

« Nous allons apporter des affaires ici. Nous allons devenir le centre des sciences de la vie, le centre de la cybersécurité, le centre des voitures autonomes, des drones, le centre des Bitcoins », a déclaré Adams il y a quelques mois.

Adams, cependant, n’est pas nouveau dans le domaine de la cryptographie, car en 2015, Adams avait décrit Bitcoin comme une « technologie perturbatrice » et avait annoncé que « Je veux Bitcoin ».

Bitcoin/USD BTCUSD

61 997,5010-1 357,75 $-2,19 %

Volume 34,73 bVariation -1 357,75 $Ouvert 61 997,510 $ Circulation 18,86 mMarché capitalisé 1,17 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.