Les partisans de Boris critiquent Sunak et Truss contre les rivaux du Premier ministre – « Pathétique ! » | Politique | Des nouvelles

De nombreux commentateurs politiques, dont l’ancien député conservateur de 72 ans et chroniqueur du Times Matthew Parris, prédisent désormais avec confiance que M. Johnson sera démis de ses fonctions d’ici la fin de 2022.

Cependant, les alliés du Premier ministre sont venus défendre l’ancien maire de Londres et ont également fait connaître leurs sentiments au sujet des prétendants à la succession de M. Johnson au n°10.

Le chancelier de l’Échiquier, qui soutient le Brexit, Rishi Sunak, 41 ans, et la secrétaire aux Affaires étrangères, Liz Truss, 46 ans, devraient mener la charge de succéder à M. Johnson et tous deux ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’imposition de restrictions à Covid.

Parlant de certaines des oppositions internes aux mesures de Covid, une source a déclaré au Times : « Je comprends le positionnement de Rishi et Grant – ils représentent des secteurs à risque et qui nécessiteraient des renflouements, etc. [Business Secretary] Kwasi [Kwarteng].

« Liz Truss – moins.

« Quelles industries essaie-t-elle de protéger ?

« Ça sent comme si elle essayait de se positionner fortement en tant que libertaire conservatrice. . . Ça pue le désespoir et c’est un peu pathétique. »

Cependant, d’autres ministres autour de la table du Cabinet auraient également exprimé leur inquiétude concernant les nouvelles mesures, notamment le chef des Communes Jacob Rees-Mogg, 52 ans, et le secrétaire aux Transports Grant Shapps, 53 ans.

M. Sunak, qui a été élu pour la première fois député de Richmond (Yorkshire) en 2015, ouvre la voie avec les sondeurs de YouGov en tant que politicien le plus populaire du pays.

Mais Mme Truss, qui est entrée à la Chambre des communes en tant que députée du sud-ouest de Norfolk cinq ans plus tôt, est devenue la coqueluche des membres du parti conservateur après avoir dominé le classement du Cabinet du Parti conservateur pendant une année complète.

Alors que le ministre des Affaires étrangères a été accusé d’autopromotion « désespérée » en s’opposant aux restrictions potentielles de Covid face à Omicron, certains responsables prédisent que les membres du Cabinet qui sont sceptiques quant aux nouvelles mesures, y compris la chancelière, pourraient finir par ressembler à des « crétins » si les données oblige de toute façon à introduire de nouvelles mesures.

Une autre source a déclaré au Times : « Je ne sais pas pourquoi le ministre des Affaires étrangères a un point de vue sur la fermeture nationale de l’hospitalité.

« Je ne suis pas sûr que ce soit dans le mémoire.

Une troisième source a ajouté : « Il semble y avoir beaucoup de gens qui se mettent au courant avec véhémence contre de nouvelles restrictions, mais ils vont ressembler à des crétins lorsque nous devrons imposer des restrictions au cours de la semaine prochaine.

« Le cabinet qui joue en public n’est pas beau, mais nous savons pourquoi les gens le font – ils se présentent pour de futurs concours de leadership, mais cela ne fait que nuire à tout le monde. »

Selon le journal, Mme Truss n’a fait qu’une brève remarque lors de la réunion du Cabinet sur la nécessité de voir plus de données.

Cependant, certains membres du Cabinet seraient plus enclins à soutenir des restrictions plus strictes, notamment l’ancien militant de Vote Leave et secrétaire de Leveling Up Michael Gove, 54 ans, le secrétaire à la Santé Sajid Javid, 52 ans, et la secrétaire à la Culture Nadine Dorries, 64 ans.

Se demandant s’il voudrait être Premier ministre après M. Johnson en octobre 2020, M. Sunak a déclaré: « Certainement pas. »

« J’ai assez de difficultés à essayer de faire le travail que j’ai et de garder la tête hors de l’eau, très franchement », a-t-il ajouté.

Mais le MailOnline rapporte que Mme Truss pourrait envisager une candidature potentielle à la direction car elle utilise un club privé basé à Mayfair, également fréquenté par l’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, âgé de 57 ans, pour accueillir ‘Fizz with Liz ‘ des rencontres avec d’autres députés et pour voir si elle peut attirer des bailleurs de fonds pour une future campagne.