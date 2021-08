in

Un campement de sans-abri dans le quartier Ballard de Seattle. (Photo . / John Cook)

Les partisans de la mesure de Compassion Seattle ont inversé le cours mardi matin et ont décidé de faire appel de la décision d’un juge de retirer la mesure de réforme de la politique des sans-abri du scrutin de novembre.

Déposé en milieu de matinée auprès de la division 1 de la Cour d’appel de Washington, l’appel demande une suspension de la décision en notant : « Si cette Cour n’accorde pas de suspension, il serait donc interdit aux citoyens de Seattle pendant deux ans d’examiner et d’adopter un amendement à la Charte concernant la crise du sans-abrisme à laquelle les citoyens de Seattle sont confrontés cette année », indique le dossier.

Un porte-parole de Compassion Seattle a déclaré que le groupe n’avait d’autre choix que de faire appel.

“Comme nous l’avons dit vendredi dernier, nous sommes fortement en désaccord avec la décision de la juge Catherine Shaffer de supprimer l’amendement 29 à la Charte, une décision qui empêche les électeurs de Seattle d’exprimer leur opinion sur la crise persistante des sans-abri”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

«La décision du juge a provoqué une vague de soutien au cours du week-end de la part des supporters qui souhaitent que nous poursuivons notre appel. Nous avons décidé que nous devions prendre cette mesure pour représenter les intérêts de dizaines de milliers d’électeurs qui ont signé des pétitions pour mettre cet amendement sur le bulletin de vote.

Les groupes soutenant l’initiative, qui comprennent la Downtown Seattle Association et la Seattle Chamber of Commerce, avaient initialement décidé de renoncer à un appel de la décision de vendredi, estimant qu’il y avait trop peu de temps pour rendre la mesure qui prescrit la manière dont la mairie gère la crise des sans-abri à Seattle. au scrutin.

Compassion Seattle aurait obligé la ville à améliorer les services, à construire 2 000 unités d’abris, puis à supprimer les campements des espaces publics tels que les parcs et les trottoirs. Vendredi, la juge de la Cour supérieure du comté de King, Catherine Shaffer, a déclaré que l’initiative sortait du droit de l’État en rendant les mandats budgétaires de la ville via le processus intuitif de la charte.

Mais au cours du week-end, les partisans de l’amendement à la charte et les avocats intéressés par la question ont remis en question la justification du juge Shaffer pour supprimer la mesure du scrutin en premier lieu.

De plus, les partisans de Compassion Seattle se sont également concentrés sur les élections de novembre comme une autre voie vers leur objectif final : forcer un changement significatif dans la façon dont la ville dépense de l’argent pour traiter et loger sa population de sans-abri.

Le débat sur Compassion Seattle est intervenu exactement au même moment où de grands employeurs tels qu’Amazon ont commencé à planifier le retour de certains travailleurs au siège du quartier des affaires de Seattle, durement touché par la crise des sans-abri.

Dans chacune des courses en tête du scrutin de la ville – maire, deux sièges au conseil municipal général et la course du procureur de la ville – chaque candidat a déjà déclaré son soutien ou son opposition à Compassion Seattle. Les partisans n’ont peut-être plus d’amendement à la charte, mais ils ont maintenant une liste de candidats.

“Il y a vraiment un choix clair ici”, a déclaré Jon Scholes, président et chef de la direction de la Downtown Seattle Association, l’un des principaux bailleurs de fonds de la mesure. « Vous devez changer qui est en charge si vous voulez un résultat différent. »

À cette fin, certains des bailleurs de fonds de l’initiative, dont la DSA et la Chambre de commerce de Seattle, se tournent maintenant vers le soutien de l’ancien président du conseil Bruce Harrell à la présidente actuelle du conseil Lorena Gonzalez pour le maire ; Ann Davison sur Nicole Thomas-Kennedy pour le procureur de la ville ; Kenneth Wilson contre Teresa Mosqueda pour la position 8 du conseil et Sara Nelson contre Nikkita Oliver pour la position 9.

“Le problème (concernant l’itinérance) ne va pas disparaître”, a déclaré Scholes. “Et cela ne fera qu’empirer si le statu quo reste en place.”

C’est le statu quo existant qui a incité Compassion Seattle à se former en premier lieu. La mesure du scrutin, qui a reçu 37 714 signatures valides pour se qualifier pour le scrutin de novembre, aurait obligé la ville à mieux financer les conseils en santé mentale et à fournir 2 000 unités de logement d’urgence ou permanent dans un délai d’un an, à compter de janvier 2022.

Cela aurait également exigé de la ville des campements clairs des parcs et des trottoirs après la mise en place des logements et des services – une caractéristique que les opposants à la mesure ont qualifiée de « criminalisant le sans-abrisme ».

Un dépliant anti-Compassion Seattle. (Photo . / Taylor Soper)

« Nous sommes ravis que (Compassion Seattle) ne constitue pas un obstacle aux solutions qui répondent de manière significative à notre crise du logement et ne punissent pas les gens pour avoir essayé de répondre à leurs besoins fondamentaux tels que le logement, le sommeil et la nourriture », a déclaré Breanne Schuster. , ACLU de l’avocat du personnel de Washington, après que la juge de la Cour supérieure du comté de King, Catherine Shaffer, ait rejeté la mesure du scrutin.

Selon ses partisans, la mesure a été bien accueillie par les sondages et a atteint près de 65% d’approbation.

Mais en fin de compte, ce qui a régné n’était pas le soutien ou l’opposition à des politiques spécifiques pour les sans-abri, mais plutôt l’interprétation du juge Shaffer sur la façon dont les électeurs peuvent et ne peuvent pas définir une politique budgétaire de la ville à travers ce type de mesure de scrutin.

Dans sa décision, elle a déclaré que les amendements à une charte de la ville – qui est essentiellement la constitution d’une ville – ne sont pas l’endroit pour faire des mandats budgétaires spécifiques comme l’initiative l’a fait. Au lieu de cela, a-t-elle écrit, c’est le travail des élus de prendre ces décisions monétaires.

En d’autres termes, ne vous en prenez pas à la constitution de la ville ; au lieu de cela, choisissez de nouvelles personnes pour obtenir les dépenses que vous souhaitez.

C’est donc, a déclaré Scholes, ce que les partisans de Compassion Seattle feront – en plus d’essayer de faire renverser la décision devant un tribunal supérieur. “Nous sommes fortement en désaccord avec la décision”, a-t-il déclaré. « Les électeurs peuvent changer qui est en charge. Cela compte vraiment maintenant et ce sera important en novembre. »